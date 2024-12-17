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17 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Kış ortasında Tire’de Nur’un baharı

Raziye Örenel
17 Aralık 2024, Salı
Her ay İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde yapmış olduğumuz Ege Bölgesi Seminerleri kapsamında Tire Hanım okuyucularının organizesinde; İzmit’den misafirimiz olan Nuray Serim Hasbaş’ın sunmuş olduğu “Esma Penceresinden İnsan-ı Kâmil ve Şahs-ı Manevî” konulu semineri çok istifadeli oldu ve yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Nuray Serim Hasbaş, konuşmasında, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Risale-i Nurlar’da geçen şu ifadelerine yer verdi: “İnsan saltanat-ı Rububiyyetin mehasinine nâzır ve esma-i kudsiye-i İlâhînin cilvelerine dellâl ve kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı İlâhiyeyi mütalaayla mütefekkir olduğu cihetle, eşref-i mahlukat ve halife-i arz olmuştur.”1 

Seminerin ardından Nuray Serim Hasbaş, bir haftalık Risale-i Nur Okuma Programı yapmak üzere Tire Yeni Asya Hanım Okuyucularına misafir oldu. Bediüzzaman Said Nursî’nin asrın ihtiyaçlarına reçeteler sunduğu eserleri olan Risale-i Nurlar’ın mütalaası feyiz ve tefekküre vesile olup, şahs-ı manevî manasını da ihsas ettirdi. Risale-i Nurlar’a, ihlâs ve ciddiyetle eğilmenin ürünü olan derslerde; Beyanât ve Tenvirler’den 7. Bölüm olan Mehdî’nin vazifeleri ve seyyidler cemaati, manevî hastalıklarımız ve tedavi çareleri, Hücûmât-ı Sitte, lâtife-i Rabbaniye: Kalp, hizmette şevk ve gayretimizi kıran maniler, Nur Talebelerinin manevî Rabıtası: Uhuvvet, Risale-i Nur tamir ve ıslah vazifesini tam yapıyor, konuları müzakere edildi.

Şevke medar olmasını dilediğimiz programımızı, aynı nitelikte ama daha geniş katılımlı topluluklarla yıllarca tekrarlanmasını dileyerek sonlandırdık. Bu programda yaptığımız dualardan biri de Kâzım Güleçyüz’ün bir an önce hürriyetine kavuşmasıydı.

Programımızın meyvelerinden biri olan şiirimizi de okurlarımız ile paylaşıyoruz:

Nurlu güller

Nur olanın, aslı güldür,

Peygamberin (asm) nesli güldür,

Girdim Nur’un dairesine,

Cümlesi nurludur nurlu.

*

Dersleri Nurlar’dan talim,

Marifetullahtır daim,

Huzur-u nuranî ile,

Uhuvvetle hizmet kaim.

*

Açılın ey nurlu güller,

Bize Üstad’ın müjdesini ver,

İhlas-ı tam ile hizmet,

Ebedî gençliğe namzet.

Dipnot:

1- Mesnevî-i Nuriye, 10. Risale.

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