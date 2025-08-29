"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2025 CUMA

“Layklanan” köy, sıla-i rahim istemez!

İbrahim Aktaşcı
29 Ağustos 2025, Cuma
Vaktiyle, bir İngiliz doğum gününü yalnız geçirir. Arkadaşları doğum gününde onun yanında olmak yerine, Holywood yıldızı Greta Garbo’nun vizyona yeni giren filmine gitmeyi tercih etmişlerdir.

Medeniyetten, medeniyetin gürültüsünden, şehrin yükünden ve trafiğinden bıkıp usanan İngiliz, bir gün bir gemiye biner ve Mısır’a gider. 

Medeniyetten usanan İngiliz, otomobile binmeyi reddeder ve bir deve ile çöle doğru açılmak ister. Çölde ilerleyen İngiliz, epey bir zaman sonra medeniyetten kaçtığını düşünür ve bir oh çeker. 

Keyiflenen İngiliz, deveci ile sohbet başlatmak ister ve laf olsun diye de sorar: “Beni üzerinde taşıyan bu devenin bir adı var mı?”

Deveci cevap verir: “Evet, bu güzel devenin adı, Greta Garbo…”

Bugünkü köşe yazımız eski köylerin yeni âdetleri hakkında olacak.

Bu yaz tatilinde başta kendi köyümüz olmak üzere, Anadolu’daki birkaç köyü ziyaret etme fırsatımız oldu. İzlenimlerimiz şöyle:

* Bir zamanlar elektrik olmayan, telefon çekmeyen köylerde artık nerdeyse her evde internet var. Hatta suları akmayan ancak interneti çeken köyler var. 

* Sosyal medya köylerde çok aktif kullanılıyor. Her köyün bir Facebook grubu var. Düğün, nişan, doğum, cenaze, hastalıklar ve köyle ilgili çeşitli haberler bu köy grubunda duyuruluyor.

Paylaşımların altı ise taziye, tebrik, geçmiş olsun, hayırlı olsun gibi mesajlar ile dolu. Tabiî mütekabiliyet ilkesi geçerli, yorum yapana yorum. Beğenene beğeni…

* Köy Facebook grubu yöneticilerinin itibarı, köy muhtarlarından daha fazla. Çünkü bir süre sonra ilânat ve reklam yapma tekeline sahip oluyorlar. 

* Düğün ve bayram namazı gibi etkinlikler, bu köy gruplarından canlı yayınlanıyor. Hatta kamerası olan köylerde, köyünden uzakta olan kişiler, köylerini yirmi dört saat canlı izleme imkânına sahipler. 

Buraya kadar tamam. Pekâlâ, teknoloji nimeti ve iletişimin bu kadar kolaylaşması, şehirlileri mi köye, köylüleri mi şehre çekiyor? İzlenimlerimizden devam:

* Köyde bir sohbet esnasında; internette viral olan bir videodan veya şaşırtıcı bir haberden bahsettiğinizde, köydekiler şaşırmıyorlar ve “Evet biliyorum,” “Görmüştüm,” “Sen asıl şunu gördün mü?” diye karşılık veriyorlar. Yani sosyal medyadaki her şeyden en az şehirdekiler kadar haberleri var.

* Hassasiyetler birazcık da olsa devam etmekle birlikte, şehirdekiler nasıl giyiniyorlarsa, köydekiler de aynı giyiniyorlar. Online alışverişin de etkisiyle olacak ki kıyafetler, ev eşyaları, teknolojik aletler, tüketilen gıdalar şehirdeki evlerimizdekilerle çok benzer. 

* Yukarıda saydığımız Facebook grupları bir süre sonra yetmiyor. Çeşitli platformlarda sosyal medya hesabı açan kişiler, köyle çektikleri videolarla ünlü olmak ve bu yolla takipçi ve gelir kazanmak istiyorlar. 

Şehirlilere benzeşme ve öykünme artıyor ve nihayetinde köy bazılarına yetmiyor. Köy kendisine kaçılan değil, kendisinden kaçılan bir yer oluyor. 

Zaten öyleydi diyeceksiniz, fark şu: İnternetle birlikte köyler, sosyo-kültürel yapısı da bozularak yalnızlaşıyorlar. Ahlâk, tüketim, maneviyat, sosyoloji ve akrabalık ilişkileri iyiye değil, kötüye gidiyor. 

Medeniyete bulaşmamış bir beldeye gidelim, bir tatlı huzur alalım diyenler, köylerin de kaçtıkları şehirlerden çok bir farkı olmadığını yaşayarak öğreniyorlar. Küreselleşmenin müsbet neticelerini de görmek dileğiyle…

