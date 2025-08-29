Mühim bir mektup

Gazze’deki zulüm arttıkça, zalim İsrail’in destekçileri de azalıyor. Gerçi Gazze’de yaşananları ‘savaş’ olarak tarif etmek bile doğru değil. Çünkü savaşta taraflar olur ve kuvvetler arasında da belli bir dengeden bahsedilebilir.

Gazze’de ise zalim İsrail tamamen keyfî olarak öldürmeye, katliama ve yıkıma devam ederken Filistinlilerin eli, kolu ve son zamanlarda bir bakıma ‘mide’leri de bağlı. Böyle bir ‘savaş’a bilinen tariflere göre savaş denilebilir mi?

İlk günden beri uzun dönemde İsrail’in yalnız kalacağını ve dünyadaki ‘iyi’lerin galip geleceğini ifade etmeye çalışıyorduk. Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerinden 206 eski büyükelçinin, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki “hukuksuz eylemlerine” karşı acil ve somut adımlar atılması talebiyle ortak bir mektup yayımlaması bu kanaati pekiştirmiş oldu.

Birlik ülkelerinden 206 eski büyükelçi, “Gymnich/ gayriresmi” formatlı AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ortak mektuba imza atmış. AB kurumlarının ve 27 üye ülkenin liderlerine hitaben kaleme alınan mektupta, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de uluslararası hukuku açıkça ihlâl ettiği, AB’nin bu ihlâllere karşı sessiz kalmasının “ahlâkî ve siyasî bir başarısızlık” anlamına geldiği hatırlatılmış. (aa.com.tr, 26 Ağustos 2025)

İlgili habere göre mektupta, özellikle Gazze’de yaşanan insanî felâkete dikkati çekilerek, İsrail hükümetinin bir milyon Filistinliyi Gazze Şeridi ve çevresinden güneye zorla göç ettirme ve ardından üçüncü ülkelere toplu sürgün etme planını hayata geçirdiğine dikkat çekilmiş.

Gazze’nin güneyinde artık “insan eliyle oluşturulmuş bir kıtlığın” yaşandığının tespit edildiğine atıfta bulunulan mektupta, yaklaşık 500 bin kişinin açlık, yoksulluk ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu, 132 bin çocuğun ise ciddi düzeyde yetersiz beslenme tehdidi altında bulunduğu aktarılmış.

Gazze’deki insanî krizin derinleştiğine işaret edilen mektupta, AB ülkelerine bölgeye tam ve engelsiz insanî yardım erişimi sağlanması için diplomatik baskı yapmaları çağrısında bulunulmuş. Mektupta, AB öncülüğünde Gazze’nin yeniden inşasına yönelik bağımsız ve şeffaf bir girişim başlatılması gerektiği de ayrıca ifade edilmiş.

Mektupta, AB üyesi devletlerin tek tek veya birlikte hareket ederek Filistin’i tanımalarının hem hukukî bir sorumluluk, hem de Avrupa kamuoyunun beklentisi olduğuna da işaret var.

Üye devletlerin, savaş suçu şüphelilerini topraklarına giriş yaptıklarında yargılamaları gerektiği belirtilen mektupta, ayrıca tüm AB ülkelerinin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararları ve soruşturmaları konusunda işbirliği yapma yükümlülüğü bulunduğu hatırlatılmış.

Daha pek çok önemli maddenin sıralandığı bir mektubun 206 eski büyükelçi tarafından imzalanmış olması gayet önemlidir ve belki de Gazze meselesinde bir dönüm noktası olmaya adaydır.

Bu mektup aynı zamanda hür dünyanın temsilcilerinin ve ‘iyi insanlar’ın uyandığını da gösteriyor. Bu tavır artarak devam ederse İsrail uzak olmayan bir gelecekte ‘kesin kaybeden’ olmaya adaydır diyebiliriz. İnşallah insanlık o günleri de görür...