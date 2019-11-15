"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Bir vazifemiz de hayret ve tefekkür

Risale-i Nur'dan
15 Kasım 2019, Cuma 00:10

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Nübüvvet-i Ahmediyeyi (asm) ispat eden delillerden biri de tevhiddir. Evet, meratibiyle tevhid bayrağını kâinatın en üst tepesi üstünde dikmiş olan ve enzar-ı âleme karşı makamlarıyla beraber tevhide dellâllık eden ve enbiyanın mücmel bıraktıkları hakaikı tafsilâtıyla beyan eden ve açıklayan, ancak ve ancak Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Binaenaleyh, tevhidin hakikat ve kuvveti nisbetinde, nübüvvet-i Ahmediye (asm) hak ve hakikattir.

İ’lem Eyyühe’l-Aziz!

Sath-ı âlemde kurulan şu sergi-yi İlâhîde teşhir edilen tezyinata, kemâlâta, güzel manzaralara ve rububiyetin haşmetiyle ulûhiyetin azametine bir müşahit, bir mütenezzih, bir mütehayyir, bir mütefekkir lâzımdır ki, o güzellikleri görsün, o manzaralar arasında tenezzüh etsin, o harika nakışlara, ziynetlere tefekkür ile hayran olsun. Sonra o sergiden Sâni’inin celâline, Mâlik’inin iktidar ve kemâlâtına intikal ile, Onun azametine secde-i hayret etsin. Bu vazifeyi îfâ edecek, insandır. Çünkü insan gerçi cahil, zulmetli bir şeydir, amma öyle bir istidadı vardır ki, âleme bir enmûzec ve bir numune olmaya liyakati vardır. Hem o insanda öyle bir emanet vedia bırakılmıştır ki, onunla gizli defineyi bulur, açar. Hem o insandaki kuvvetler tahdid edilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Buna binaen küllî bir nevi şuur sahibi olur ki, Sultan-ı Ezel’in azamet ve haşmetinin şaşaasını idrak ediyor.

Evet, mâşukun hüsnü, âşığın nazarını istilzam ettiği gibi; Nakkaş-ı Ezelî’nin rububiyeti de insanın nazarını iktiza eder ki, hayret ve tefekkürle takdir ve tahsinlerde bulunsun.

Evet, gül ve çiçeklerin yüzlerini güzelleştiren Zat, nasıl o güzel yüzlere arılardan, bülbüllerden istihsan âşıkları icad etmesin? Ve güzellerin güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.

Kezalik, bu âlemi şu kadar ziynetlerle, nakışlarla tezyin eden Mâlikü’l-Mülk, elbette ve elbette o harika, antika, mu’cize manzaraları, ziynetleri, seyircilerden, müşahitlerden, âşık ve müştaklardan, ârif dellâllardan hâlî bırakmayacaktır. İşte, camiiyeti dolayısıyla insan-ı kâmil, halk-ı eflâke ille-i gaiye olduğu gibi, halk-ı kâinata da semere ve netice olmuştur.

Mesnevî-i Nuriye, Zerre, s. 207

LÛ­GAT­ÇE:

enbiya: Peygamberler.

enmûzec: Numune, örnek.

halk-ı eflâk: Feleklerin, göklerin yaratılışı.

hüs(ü)n: Güzellik.

ille-i gaiye: Bir şeyin vücuda gelmesi noktasında asıl sebep, maksat.

istihsan: Güzel bulma, beğenme.

istilzam: Gerektirme.

meratib: Mertebeler, basamaklar.

Nakkaş-ı Ezelî: Ezelî nakkaş; her şeyi zatına has olarak nakış nakış işleyen, varlığının başlangıcı olmayan Allah.

nübüvvet-i Ahmediye: Hz. Muhammed’in (asm) peygamberliği.

rububiyet: Rablık, Cenab-ı Hakk’ın terbiye ediciliği.

Sâni’: Her şeyi sanatlı olarak yaratan Allah.

semere: Meyve, netice.

tahsin: Beğenme, güzel bulma.

tefekkür: Fikretme, düşünme.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Komşusu açken tok uyunmaz

    Bu skandallarla yargı nereye?

    Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

    Milliler bir ilke imza attı

    Müslüman kimliğine uygun yaşamalıyız

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz

    Milli Takım EURO 2020'yi garantiledi
    📷

    Samimiyet Urfa sokaklarına yansımış

    Erbaş: Kudüs yeniden barış şehri olmalı

    İstanbul'un ilçelerinin 2020 bütçesi belli oldu

    Endonezya 7,1'le sallandı, tsunami uyarısı yapıldı!

    Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiği iddiası hakkında açıklama

    Yunanistan'da birçok üniversite öğrenciler tarafından işgal edildi

    Google'dan çocuklara ilişkin açıklama

    Arakanlı Müslümanlara ilişkin yeni gelişme

    Şehir Üniversitesini Kılıçdaroğlu mu savunsun?

    EGM'den renk körlüğü kararı

    ABD Suriye'de petrole odaklandı

    MSB: Türk ve Rus unsurları altıncı kara devriyesini de tamamladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Sünûsî Millet Meclisi’nde
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.