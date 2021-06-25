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25 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Denizlerdeki gamgama, manidar bir nevaz

Risale-i Nur'dan
25 Haziran 2021, Cuma
Güya şu güneş, bizlerle konuşuyor. Der: “Ey kardeşlerimiz!

Tevahhuşla sıkılmayınız. Ehlen sehlen, merhaba, hoş teşrif ettiniz. Menzil sizin; ben bir mumdar-ı şehnaz.

“Ben de sizin gibiyim; fakat safî, isyansız, mutî bir hizmetkârım. O Zat-ı Ehad-i Samed ki, mahz-ı rahmetiyle hizmetinize beni musahhar-ı pürnur etmiş. Benden hararet, ziya; sizden namaz ve niyaz.”

Yahu, bakın kamere. Yıldızlarla denizler, her biri de kendine mahsus birer lisanla, “Ehlen sehlen, merhaba,” derler. “Hoş geldiniz, bizi tanımaz mısınız?”

Sırr-ı teâvünle bak, remz-i nizamla dinle. Her birisi söylüyor: “Biz de birer hizmetkâr, rahmet-i Zülcelâl’in birer âyinedarıyız; hiç de üzülmeyiniz, bizden sıkılmayınız.

“Zelzele naraları, hâdisat sayhaları sizi hiç korkutmasın, vesvese de vermesin. Zira onlar içinde bir zemzeme-i ezkâr, bir demdeme-i tesbih, velvele-i naz ü niyaz.

“Sizi bize gönderen o Zat-ı Zülcelâl, ellerinde tutmuştur bunların dizginlerini.” İman gözü okuyor yüzlerinde ayet-i rahmet, her biri birer avaz.

Ey mü’min-i kalb-i hüşyar! Şimdi gözlerimiz bir parça dinlensinler. Onların bedeline hassas kulağımızı imanın mübarek eline teslim ederiz, dünyaya göndeririz. Dinlesin leziz bir saz.

Evvelki yolumuzda bir matem-i umumî, hem vaveylâ-i mevtî zannolunan o sesler, şimdi yolumuzda birer nevaz ü namaz, birer avaz ü niyaz, birer tesbihe ağaz.

Dinle, havadaki demdeme, kuşlardaki civcive, yağmurdaki zemzeme, denizdeki gamgama, ra’dlardaki rakraka, taşlardaki tıktıka birer manidar nevaz.

Terennümat-ı hava, naarat-ı ra’dıye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların secaatı birer tesbih-i rahmet, hakikate bir mecaz.

Eşyada olan asvat, birer savt-ı vücuttur; “Ben de varım” derler. O kâinat-ı sâkit, birden söze başlıyor: “Bizi câmid zannetme, ey insan-ı boşboğaz!”

Tuyurları söylettirir ya bir lezzet-i nimet, ya bir nüzul-u rahmet. Ayrı ayrı seslerle, küçük ağazlarıyla rahmeti alkışlarlar. Nimet üstünde iner, şükür ile eder pervaz.

Remzen onlar derler: “Ey kâinat, kardeşler! Ne güzeldir hâlimiz, şefkatle perverdeyiz, hâlimizden memnunuz.” 

Sivri dimdikleriyle fezaya saçıyorlar birer avaz-ı pürnaz.

Güya bütün kâinat ulvî bir musikidir; iman nuru işitir ezkâr ve tesbihleri. Zira hikmet reddeder tesadüf vücudunu; nizam ise tard eder ittifak-ı evhamsaz.

Sözler, s. 831

LÛ­GAT­ÇE:

civcive: Cıvıltı, cıvıldaşma.

demdeme: Gürültülü, yüksek ses; hiddetli ses.

gamgama: Haykırma, bağırma; dalga sesleri.

hezecat: Ezgiler, nağmeler.

mumdar-ı şehnaz: Çok güzel ışık verici, ışık veren güzel.

musahhar-ı pürnur: Nur saçan hizmetkâr.

naarat-ı ra’dıye: Gök gürültüsünün bağırmaları.

nağamat-ı emvac: Dalgaların nağmeleri, sesleri.

nevaz: Okşayan, taltif eden, hoşlandıran.

ra’d: Gök gürültüsü.

rakraka: Gürleme, gürültü.

sırr-ı teâvün: Yardımlaşma sırrı.

tıktıka: Taşların çıkardığı sesler.

velvele-i naz ü niyaz: Allah’a yalvarma ve dileklerini sunmaktan doğan coşkulu sesler.

zemzeme: Ahenkli güzel ses.

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