ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Kurûn-u Ûlânın mecmu vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu

Risale-i Nur'dan
10 Ocak 2026, Cumartesi
(Dünden devam)

“Hem serbest hevanın tahakkümüyle, havâic-i gayr-i zaruriye havâic-i zaruriye hükmüne geçmişlerdir. Bedâvette bir adam dört şeye muhtaç iken, medeniyet yüz şeye muhtaç ve fakir etmiştir. Sa’y, masrafa kâfi gelmediğinden, hileye, harama sevk etmekle, ahlâkın esasını şu noktadan ifsad etmiştir. Cemaate, nev’e verdiği servet, haşmete bedel, ferdi, şahsı fakir, ahlâksız etmiştir. Kurûn-u Ûlânın mecmu vahşetini, bu medeniyet bir defada kustu!

“Âlem-i İslâmın şu medeniyete karşı istinkâfı ve soğuk davranması ve kabulde ıztırabı cây-ı dikkattir. Zira istiğna ve istiklâliyet hâssasıyla mümtaz olan Şeriattaki İlâhî hidayet, Roma felsefesinin dehasıyla aşılanmaz, imtizâc etmez, bel’ olunmaz, tâbi olmaz.

“Bir asıldan tev’em (ikiz) olarak neş’et eden eski Roma ve Yunan iki dehaları, su ve yağ gibi, mürur-u a’sar (asırlar), medeniyet ve Hristiyanlığın temzicine çalıştığı halde, yine istiklâllerini muhafaza, âdeta tenâsuhla o iki ruh şimdi de başka şekillerde yaşıyorlar. Onlar tev’em ve esbab-ı temziç varken imtizâc olunmazsa, Şeriatın ruhu olan nur-u hidayet, o muzlim pis medeniyetin esası olan Roma dehasıyla hiçbir vakit mezc olunmaz, bel’ olunmaz.”

Dediler: “Şeriat-ı Garradaki medeniyet nasıldır?”

Dedim: “Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hâzıranın inkışâından inkişaf edecektir. Onun menfî esasları yerine, müsbet esaslar vaz’ eder.

“İşte nokta-i istinad, kuvvete bedel haktır ki, şe’ni adalet ve tevazündür. Hedef de, menfaat yerine fazilettir ki, şe’ni muhabbet ve tecazübdür. Cihetü’l-vahdet de unsuriyet ve milliyet yerine, rabıta-i dinî, vatanî, sınıfîdir ki, şe’ni samimî uhuvvet ve müsalemet ve haricin tecavüzüne karşı yalnız tedâfü’dür. Hayatta düstur-u cidal yerine düstur-u teavündür ki, şe’ni ittihad ve tesanüddür. Heva yerine hüdadır ki, şe’ni insaniyeten terakkî ve ruhen tekâmüldür. Hevayı tahdid eder, nefsin hevesat-ı süfliyesinin teshiline bedel, ruhun hissiyat-ı ulviyesini tatmin eder.

Tarihçe-i Hayat, s. 144

LUGATÇE:

bedâvet: bedevîlik, göçebelik.

bel’ olunmak: ortadan kaldırılmak, yutulmak.

cây-ı dikkat: dikkat edilecek nokta.

cihetü’l-vahdet: birlik yönü.

esbab-ı temziç: karışma sebepleri.

havâic-i gayr-i zaruriye: zorunlu olmayan ihtiyaçlar.

imtizâc: uyuşma, uygunluk, bağdaşma.

inkışâ: açılma; engellerin, fenalıkların ortadan kalkması.

inkişaf etmek: ortaya çıkmak; gelişmek.

istinkâf: geri durma, çekinme, sakınma.

Kurûn-u Ûlâ: İlk Çağ.

mecmu: bütün.

mürur-u a’sar: asırların geçmesi.

sa’y: çalışma.

tahakküm: baskı yaparak hükmetme, zorbalıkla hüküm sürme.

tecazüb: birbirini çekme.

temzic: iki ya da daha fazla şeyi birbirine katıp karıştırmak.

tenâsuh: ruhun bir bedenden başka bir bedene geçtiğini kabul eden bâtıl görüş.

tevazün: denklik, birbirine denk olma.

