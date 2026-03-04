"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA

Saldırıya “tarafsızlık” tepkisizliği!

Cevher İLHAN
04 Mart 2026, Çarşamba
Gerçek şu ki ABD, dünyanın ekonomik ve siyasî gücünün Asya’ya kaymasına, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinin, Avrupa’nın eski sömürgelerinin başta Çin’le ticaret yapmalarına, küresel enerji kaynaklarının, kıymetli madenlerin elden gitmesiyle “güç kaybetmesi”ne karşı konumunu koruma panik ve telâşına düşmüş, bahaneler arıyor.

Bu yüzden ABD’nin dünyanın 80 ülkesinde her türlü silahı, askerlerinin üçte ikisini konuşlandırdığı 750 civarında müşterek, kara, deniz ve hava askerî üsleri ve garnizonundaki güçleriyle gözdağı veriyor.

On bir NATO üyesi ülkesinin yanısıra Ortadoğu’da, bazıları gizlenen İsrail, Türkiye, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Irak, Suriye, Cibuti ve Mısır’da anti balistik füze sistemleri, uçak gemisi ve filolarla desteklenen 55 hava ve deniz üssünü kullanmaktan çekinmiyor.

HEDEF, İRAN’I DA “TESLİM” ALIP İFNA ETMEK…

Yine bundandır ki ikinci döneminde Somali, Nijerya, Yemen, Irak ve Suriye’nin yanısıra ikinci kez İsrail’le beraber İran’a saldıran Trump, Kanada’yı ABD’ye katmaya, yer altı kaynaklarına göz diktiği Grönland’ı işgal etmeye devam ediyor; Danimarka, Kolombiya, Meksika, Küba ve Venezuela’ya tehditler savuruyor.

Soykırımla çoğu çocuk ve kadın 100 bin sivili katleden İsrail’in Gazze işgalini kalıcılaştırma, Evanjelik mihrakların “turizm, eğlence kumar merkezi yapma” paravanında hidrokarbon kaynaklarına çökme komplosunu kuruyor.

Amerikalı araştırmacıların tesbitiyle Amerika’daki siyasetçilerin kahir ekseriyetini kontrolüne alan Yahudî lobisinin etkisiyle ve İsrail’in azmettirmesiyle bütün bölgeye sıçrayacağını bile bile bu savaşta da ABD’yi “vekil güç” olarak ileri sürüyor.

Bu maksatla uzun süre “müzâkereler”le aldatma ve oyalamanın ardından Trump, İsrail Lobisinin baskısı ve “Epstein şantajı”yla uluslararası hukuka açıkça aykırı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararı ve hiçbir meşruiyeti olmadan, Kongreyi bilgilendirmeden Amerikan halkının yüzde 75’inin itirazına rağmen İsrail’in ateşlediği İran’la savaş fitnesini alevlendiriyor.

ABD Deniz Kuvvetlerinin üçte birini, Hava Kuvvetlerinin beşte birini, önemli askerî gücü bölgeye yığıyor; binlerce personelli uçak gemileriyle İran’ı kuşatmış. On bin kilometre okyanuslar ötesinden İran’ı “egemenliğini ve çıkarlarını tehdit ettiği” uydurmasıyla İsrail savaşı”na bodoslama dalıyor. Bütün dünyanın gözü önünde saldırıyor.

MÜSLÜMAN KOMŞUNUN TASFİYESİNE TEPKİSİZ!

Özetle, ABD ve İsrail’in, devlet başkanını haydutça baskınla kaçırdığı dünyanın en büyük petrol rezervinin bulunduğu Venezuela’yı “teslim” aldığı gibi dünya petrolünün üçüncü, doğalgazının ikinci rezervine sahip, dünya petrol sevkiyatının yüzde 20’sinin kontrolündeki Hürmüz Boğazı’ndan yapıldığı İran’ı da “teslim” alma peşinde.

Bu arada İsrail’in İran’a saldırıyla egemenliğini açıkça ihlâlle bölgenin büyük bir fırtınanın içine sürüklendiğinden” yakınıp “İslâm dünyasında daha fazla kan dökülmemesi için etkili adımlar atılmalı” diyen Cumhurbaşkanı’nın “dostu Trump” nezdinde -hâlâ- hiçbir etkili adım atmaması dikkat çekici.  

Dahası, Irak ve Suriye’den sonra İran’ın tasfiye edilmesiyle sıranın Türkiye’ye geleceği vakıasına karşı İletişim Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kuru kınamalarla “Türkiye’nin tarafsız olduğu” nakaratını tekrarlamakla kalıyor; ABD ve İsrail’in haksız ve hukuksuz saldırısına Müslüman komşu ülkenin cevap vermesine “kınanma” çarpıklığı sergileniyor.

Irak ve Suriye’den sonra İran üzerinden topyekûn bölgenin kaos ve kargaşayla istikrarsızlığa sürüklenmesine karşı iktidardakilerin her fırsatta söyledikleri “İran’ın toprak bütünlüğüyle siyasî birliği”nin tahribine cılız söylemlerle, temennilerle tepkisiz kalınıyor.

Yazık…

