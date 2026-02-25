"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Orucu bütün duygulara tutturmalı

Risale-i Nur'dan
25 Şubat 2026, Çarşamba
[Yedinci Nükte'nin Devamı]

Evet, Ramazan-ı Şerif, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta bâkî bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan, seksen sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyle-i Kadir ise nass-ı Kur’ân ile, bin aydan daha hayırlı olduğu, bu sırra bir hüccet-i kàtıadır.

Evet, nasıl ki bir padişah, müddet-i saltanatında, belki her senede, ya cülûs-u hümayun namıyla veyahut başka bir şaşaalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumî kanunlar dairesinde değil, belki hususî ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalâde icraatına ve doğrudan doğruya lâyık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de, Ezel ve Ebed Sultan’ı olan on sekiz bin âlemin Padişah-ı Zülcelâl’i, o on sekiz bin âleme bakan, teveccüh eden ferman-ı âlişânı olan Kur’ân-ı Hakîm’i, Ramazan-ı Şerifte inzal eylemiş. Elbette o Ramazan, mahsus bir bayram-ı İlâhî ve bir meşher-i Rabbânî ve bir meclis-i ruhânî hükmüne geçmek, mukteza-i hikmettir.

Madem Ramazan o bayramdır; elbette bir derece, süflî ve hayvanî meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malâyaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Meselâ dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak; ve o lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek; meselâ gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil-i eşgal ettirilse başka küçük tezgâhlar kolayca ona ittiba ettirilebilir.

Mektubat, s. 475

LÛGATÇE:

cülûs-u hümayun: padişahın tahta çıkış töreni.

ekmel: en mükemmel, en kâmil.

hüccet-i kàtıa: kesin delil.

inzal edilme: indirilme.

ittiba: tâbi olma, uyma.

malâyaniyat: faydasız, boş şeyler.

meşagil: meşguliyetler, uğraşlar.

meşher-i Rabbânî: her şeyi terbiye eden 

Cenab-ı Hakkın sergisi.

muharremat: haram kılınanlar.

nass-ı Kur’ân: Kur’ân-ı Kerîm’in kesin, şüpheye 

ihtimal bırakmayan hükmü.

raiyet: halk.

semerat: meyveler, neticeler.

tatil-i eşgal etmek: işlere ara vermek, boş duruma geçmek.

tazammun etmek: içine almak, kapsamak.

ubudiyet: kulluk

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna'da 4 yılda 15 binden fazla sivil öldürüldü, 41 binden fazla kişi yaralandı

    "Kilometre dolandırıcılığını" sıfırlayan hizmetten milyonlarca kişi faydalandı

    'İslam, inkar edilemeyecek bir hakikat'

    5 ayda 50 kilo verdi: "Hedefim çift rakamlara düşmek"

    İran'da sebze-meyve haline helikopter düştü

    Antalya Kaş'da 4 büyüklüğünde deprem

    Meriç Nehri için "kırmızı" alarm

    Endonezya'da genişliği 30 bin metrekareyi aşan dev çukur oluştu

    Peru'da pazar günü düşen helikopterden kurtulan olmadı

    "Ramazanda Sigarayı Bırak" kampanyası

    Cami enkazında Kur’an-ı Kerim okuyarak iftar saatini bekliyorlar

    Hindistan'da ambulans uçağı düştü: 7 kişi öldü

    Meksika'daki şiddet olaylarında 55 kişi öldü

    Hadsiz büyükelçiye cılız tepki

    Yüksek faizin faturasını millet ödeyecek

    Amerika’da açık cami günü

    Vergi haftasında adil sistem çağrısı

    Milletin aklıyla alay ediliyor

    Motorin 61 lirayı aşacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ukrayna'da 4 yılda 15 binden fazla sivil öldürüldü, 41 binden fazla kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.