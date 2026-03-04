Küfür nasıl ebedî cezayı gerektirir?

Bediüzzaman Cevap Veriyor

Kısa bir zamanda küfre karşılık, hadsiz bir zamanda Cehennemde kalmak nasıl adalet olur? Cevap: Sene üç yüz altmış beş gün olması hesabıyla bir dakikada bir insanı öldürmek, beşerî adalet kanunuyla yedi milyon sekiz yüz seksen dört bin dakika hapis cezası gerektiriyor. (on beş yıl)

Bir dakika küfür bin katl hükmünde olduğundan, yirmi senesini küfürle geçiren bir insan, beşerî adaletle elli yedi trilyon iki yüz bir milyar iki yüz sene hapis cezasına müstahak olur. Bu durum kâfirin Cehennemde ebedî kalışının hikmetini gösterir.

Katl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için başkasına tesir eder. Bir dakika küfür, bin bir İlâhî isimleri inkâr ve nakışlarını tezyif, kâinatın hukukuna tecavüz ve mükemmelliğini inkâr, varlıkların Allahın varlığına ve birliğine olan şahitliklerini yalanlama olduğundan, küfür cinayetini işleyen kafirin Cehennemde ebedî olarak kalması tam adalettir. 1

Dipnot:

1-Lem’lar, s. 275.