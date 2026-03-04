"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Küfür nasıl ebedî cezayı gerektirir?

İbrahim ERSOYLU
04 Mart 2026, Çarşamba 02:15
Bediüzzaman Cevap Veriyor

Kısa bir zamanda küfre karşılık, hadsiz bir zamanda Cehennemde kalmak nasıl adalet olur? Cevap: Sene üç yüz altmış beş gün olması hesabıyla bir dakikada bir insanı öldürmek, beşerî adalet kanunuyla yedi milyon sekiz yüz seksen dört bin dakika hapis cezası gerektiriyor. (on beş yıl) 

Bir dakika küfür bin katl hükmünde olduğundan, yirmi senesini küfürle geçiren bir insan, beşerî adaletle elli yedi trilyon iki yüz bir milyar iki yüz sene hapis cezasına müstahak olur. Bu durum kâfirin Cehennemde ebedî kalışının hikmetini gösterir.

Katl ve küfür, tahrip ve tecavüz olduğu için başkasına tesir eder. Bir dakika küfür, bin bir İlâhî isimleri inkâr ve nakışlarını tezyif, kâinatın hukukuna tecavüz ve mükemmelliğini inkâr, varlıkların Allahın varlığına ve birliğine olan şahitliklerini yalanlama olduğundan, küfür cinayetini işleyen kafirin Cehennemde ebedî olarak kalması tam adalettir. 1  

Dipnot: 

1-Lem’lar, s. 275.

Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran’da Hamaney sonrası

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?

    Sığınak ve erken uyarı sistemi açıklaması

    ABD'nin bölgedeki ikinci THAAD hava savunma sistemini vurdu

    Türkiye savaşın tarafı haline gelmemeli

    "İran, Avrupa'da bizler için de tehdit oluşturuyor"

    Irak, Basra'daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurdu

    Ramazan'da kan akmasın

    Kıbrıs'a savaş gemisi göndermeye hazırlanıyor

    "Nükleer silahların yayılmasının kontrolden çıkma riski giderek artıyor"

    İran'ın Natanz'daki nükleer tesisi hasar gördü

    Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

    Arınç’tan ‘iç cephe’yi tahkim çağrısı

    Emekliler: Bizi Gabar petrolü masallarıyla uyutamazlar

    Bu deliler çağında hepimiz tehlike altındayız!

    Yurt genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak

    Malezya Başbakanı İbrahim: Ülkede hükümeti devirme girişimi yaşanıyor

    İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karadan işgali genişletti

    Savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim 4 gündür kapalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.