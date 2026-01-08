"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2026 PERŞEMBE

Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır

Risale-i Nur'dan
08 Ocak 2026, Perşembe
Hakikat Çekirdekleri’nden:

35. Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş; hıyanet, hamiyet libasını giymiş; cihada, bağy ismi takılmış; esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele etmişler.

36. Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır.

37. Aç canavara karşı tahabbüb, merhametini değil, iştihasını açar; hem de diş ve tırnağının kirasını da ister.

38. Zaman gösterdi ki Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil.

39. Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet, sebeb-i tevazu ve mahviyet iken tahakküm ve tekebbüre sebep olmuştur. Fukaranın aczi, avamın fakrı, sebeb-i merhamet ve ihsan iken esaret ve mahkûmiyetlerine müncer olmuştur.

40. Bir şeyde mehasin ve şeref hâsıl oldukça havassa peşkeş ederler, seyyiat olsa avama taksim ederler.

41. Gaye-i hayal olmazsa veyahut nisyan veya tenâsi edilse, ezhan enelere dönüp etrafında gezerler.

42. Bütün ihtilâlât ve fesadın asıl madeni ve bütün ahlâk-ı rezilenin muharrik ve menbaı, tek iki kelimedir:

- Birinci kelime: “Ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne.”

- İkinci kelime: “İstirahatim için zahmet çek; sen çalış, ben yiyeyim.”

Birinci kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki o da vücub-u zekâttır.

İkinci kelimenin devası hurmet-i ribadır. Adalet-i Kur’âniye, âlem kapısında durup, ribaya “Yasaktır, girmeye hakkın yoktur” der. Beşer bu emri dinlemedi, büyük bir sille yedi. Daha müthişini yemeden dinlemeli.

43. Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi ecir olmak da istemez.

Mektubat, s. 554-555

LUGATÇE:

bağy: zulüm, isyan.

ene: ben, benlik.

ezdad: zıtlar.

ezhan: zihinler.

gaye-i hayal: hayalde tasavvur edilen ve ona varılması istenen gaye ve maksat; ideal.

havas: seçkin sınıf.

hurmet-i riba: faizin haram olması.

ihtilâlât: ihtilâller, ayaklanmalar, isyan etmeler.

mehasin: güzellikler, iyilikler.

mübadele etmek: birbiriyle değiştirmek.

müncer olmak: netice vermek, sonuçlanmak.

nisyan: unutma, unutkanlık.

seyyiat: fenalıklar, kötülükler.

tahabbüb: sevgi gösterme.

tenâsi: unutulma, unutma.

