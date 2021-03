Cezayirli İbrahim: Risale-i Nur ile Kur’an’ı anlamak kolaylaşıyor

Türk iş arkadaşına Bediüzzaman’ı tanıtan Cezayirli İbrahim: “Elbette, ben hepsini okumadığım halde, Nurlar bana sadece ilmin sevgi kapısını açmakla kalmadılar, aynı zamanda bana İslam’ı eskisinden daha iyi anlamaya gayret etme şevki ve arzusu verdiler.”

RÖPORTAJ: Bülent Derviş

Nürnberg Yeni Asya Temsilciliği

Yaklaşık dört sene evvel medresemiz müdavimlerinden bir kardeşimizin iş yerinde tanışıp Risale-i Nurlar’dan bahsederek medreseye getirdiği İbrahim, o gün bu gündür fırsat buldukça derslere geliyor elhamdülillah. Kısa bir süre sonra da Arapça Risale-i Nur Külliyatı aldı bizden. 1978 doğumlu İbrahim Cezayir’li olup tahsil için bir arkadaşı vasıtasıyla Almanya’ya geliyor. Asıl hedefi ise Kanada’ya yerleşmek olan İbrahim, belki de kader onu Risale-i Nurlar’la tanıştırmak için Almanya’ya çekiyor. Son günlerdeki gelişlerinde çok enteresan fikirler beyan edince biz de kendisiyle bir röportaj yapmak, Bediüzzaman Haftası münasebetiyle siz okurlarımızla paylaşmak istedik.

İbrahim Bentayeb, kendini tanıtır mısın? Almanya’ya nasıl geldin?

Cezayirli’yim. Vahran şehrinde doğdum ve orada büyüdüm. Ailem hâlâ orada yaşamaya devam ediyor. Ben de üniversite eğitimime kadar orada yaşadım. Yedi kardeşiz, ben en küçükleriyim. Üniversite eğitimimi Vahran’da bırakmak zorunda kaldım, ama burada devam ediyorum. Bir arkadaşım yardımıyla Almanya’ya geldim ve onun desteğiyle üniversite okudum. Esasen Almanya’ya değil de, Kanada’daki kız kardeşimin yanına gidip, orada yaşayıp üniversiteyi okuyup bitirmek istiyordum. Gelmek istemiyordum. Kanada’da okumak istiyordum, orada Fransızca okumam mümkündü, ama Almanca istemiyordum. Buraya gelmem tamamen kader. Hedefim Kanada’ydı. Ablamın yanında olmak istiyordum, onun yanında kalıp, üniversite okuyup kariyer yapabilirdim. Ama bu zamana kadar nasip olmadı.

Hangi bölümde okuyorsun?

Elektronik alanındayım. Ama şu an elektronikten ziyade robot teknolojileri ve programlamaları.

Ailenin Cezayir’de inanç durumları nedir? Dindarlar mı? Sen orada iken nasıldın?

Ailem orta derece dindar bir ailedir, hepsi normal sıradan Müslümanlar. Abi ve ablalarım namaz kılıyorlar. Sadece ben biraz gevşektim önceden, dindar birisi değildim, ama inancımı ve yaşantımı kendime saklamıştım.

Risale-i Nur’la nasıl tanıştın?

Risale-i Nur mesajlarıyla ilk defa bir iş arkadaşımın aracılığıyla tanıştım. Risale-i Nur’un bu mesajları İslâm dinini en sade haliyle anlamayı ve hakikat arayışındaki kalplere bu hakikatlere karşı güveni temin etmeyi sağlıyor. Elbette, ben hepsini okumadığım halde, Nurlar bana sadece ilmin sevgi kapısını açmakla kalmadılar, aynı zamanda bana İslâm’ı eskisinden daha iyi anlamaya gayret etme şevki ve arzusu verdiler.

Risale-i Nurlar’ı tanıdıktan sonra önce ailene, sonra da çevrene tanıtıyor musun?

Evet. Evvelâ annem ve kız kardeşime bu eserlerin ulaştırılması lâzım, fakat uzaktalar ve Türkçe dışında tercüme bulmakta zorlanıyorum. Aileme elden vermek isterdim. Ancak bu korona döneminde belki linkler ve e-kitap satış vasıtasıyla tedarik edebilirim. Ancak iş arkadaşlarımdan yakın gördüklerime tavsiye edebiliyorum. Meselâ; Bir Türk ile aynı firmadaydım, ilk başlarda Osmanlı ve Türkiye hakkında sohbetler yaptık, masonlar ve faaliyetleri hakkında konuşmalarımız oldu. Sonra da bir gün sordum Said Nursî’yi tanıyor musun diye. Evet, hakkında bir şeyler işittim dedi. Dedim nasıl tanımazsın, senin memleketinden çıkmış bir âlim. ‘Sadece ismini işittim, bilmiyorum’ dedi. Ona dedim ki, Kur’ân tefsiri yazmış, ama öyle basit bir metodla yazmış ki, en düşük seviyedeki zayıf bir öğrenci bile anlayabilir. Ben de Arapçasını okudum ve çok etkilendim dedim. O da bu vesileyle çok saygı duydu ve ilgisini çekti. İstersen bir kitabı var bende, getirebilirim dedim. Memnuniyetle dedi. Çok doğru ve dürüst bir insan, öğrenmek istiyor, ama biraz çevrenin ve günlük olayların etkisi altında kalabiliyor sadece.

İbrahim, Risale-i Nurlar senin için ne anlam ifade ediyor ve ne hissediyorsun?

Ne zaman hangi konuyu okursam okuyayım, çok ilginç konular. Bir kusur, hata veya noksanlık bulamıyorum, herhangi bir gariplik görmüyorum. Çok güzel açıklıyor. Ben Arapçaya çok hakim değilim. Fakat okuduklarım herkese hitap ediyor. Kur’ân’ın hakikatleri yüksek ve meali çok zor. Arapçayı çok iyi bilenler bile Kur’ân’ı tam manasıyla anlayamazlar. Kur’ân ilimlerini tahsil etmen gerekir, tefsir, tehvil vs çok fazla şey öğrenmen gerekiyor. Ama Risale-i Nur öyle kolaylaştırıyor ki, Kur’ân’ı anlamak kolaylaşıyor. Said Nursî’nin verdiği örnekler çok güzel.

Geçen hafta derste Risale-i Nur’un tadıyla ilgili bir şey demiştin, neydi o tam olarak?

Risale-i Nur’un okuduğunda İslâm’ın tadını alıyorsun. İslâm nedir, iman nedir vs. Meselâ İslâm ilimlerinde biz İslâm Hukuku’nda yani ‘fıkıh’ta zorlanırız. Dile çok hakim olman gerekir ve çok ilimleri bir arada bilmen ve bu konuda uzman olman gerekir. Ama Risale-i Nurlar bunu çok kolaylaştırıyor. Çok kısa sürede sana yüksek ilimleri öğretiyor. Her alanda bilgilendiriyor seni. Her konuda örnekler veriyor ve farklı noktalara değiniyor.

Eklemek istediğin bir şey var mı?

Üç yıl önce şöyle bir duâda bulunmuştum: Allahumme ateyni ilm ve fi dubihi nefsi ve gayrihi. Allah’ım bana faydalı olan ve başkalarına faydalı olabileceğim ilim ile rızıklandır, nimetlendir beni.

Bu duâyı Risale-i Nur’u tanımadan önce mi yapmıştın?

Evet, Risale-i Nurlar’ı tanımadan önce böyle bir duâda bulunmuştum. Bu duâyı okuduktan sonra, Ferhat kardeş iş yerinde sebep oldu bana. Onun vesilesinden sonra biraz araştırdım ve böylece tanımak nasip oldu. Bütün dünya Risale-i Nur okusun.