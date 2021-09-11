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11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dünya barışı için İslama sarılalım

11 Eylül 2021, Cumartesi
İzmit Yeni Asya Temsilciliğinin düzenlediği online video konferansa katılan ilahiyatçı yazar Şemşettin Çakır, “Herkese çağrıda bulunuyorum. Hak din olan İslam’a geçiş seferberliği başlatın” dedi.

İzmit Yeni Asya Temsilciliği olarak zoom üzerinden online video konferans sistemi üzerinden organize ettiğimiz ve 21. gerçekleşen programda “Yeni Asya Gazetesi Yazarı ve Kitap Yazarları ile Söyleşi” kapsamında bu bölümdeki misafirimiz Yeni Asya Gazetesi İlahiyatçı-Yazar Şemseddin Çakır ile Ahirzaman Âlâmetleri isimli kitabı üzerine konuştuk.

Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

Kendimi tanıtmadan önce zoom üzerinden bizleri dinleyenleri sevgi ve saygıyla selâmlıyorum. Ben Ordu’luyum. Tahsil olarak, İstanbul İlahiyat mezunu olup, sonra bir on yıl kadar öğretmenlik yaptım, peşinden çeşitli il ve ilçelerde Millî Eğitim Müdürlükleri’nde bulundum. Son olarak da, Harran Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalıştım. Sonra emekli oldum. Şu an da ise, Yeni Asya Gazetesi’nde haftada bir gün yazılar yazıyorum.

“Kıyamet”, diğer ifadeyle “Ahirzaman Alâmetleri” sizin ilgi alanınıza giriyor, hatta bu konuda kitabınızda var bunun sebebini izah eder misiniz?

Peygamberimiz (asm) “Hz. Âdem’den kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal’dan daha büyük bir fitne yoktur” buyurmuştur. Öyle ki başta Peygamberimiz (asm) ve Sahabeler olmak üzere bütün Müslümanlar bin dört yüz küsur senedir Deccal-Süfyan fitnesinden Allah’a sığınmışlar. “Âhirzaman fitnesi o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hâkim olmaz.” buyuran Allah Resulü (asm), bu dehşetli fitnenin şerrinden kurtuluşa işaret olarak da “Mehdi ve Hz. İsa’nın (as) zuhuru”nu haber vermiştir.

Bir Müslüman için yarın kadar yakın olan “Küllü atinnkarib” kıyamet hadisesi; içinde yaşadığımız ve çok yakın olduğu ve hatta insanları dünyadan tenfir edecek birçok musîbetler insanlara musallat olduğu halde hiçbir şey yokmuş gibi pişkince hareket etmek de, insanların her meselede olduğu gibi bu konuda da, nekadar ihmal, vurdum duymaz ve teselliden nasibi yok hazan ağlar baharında durumuna düştüğünün bir göstergesidir.

Nasıl insan küçük bir âlem her an ölebilirim âlemde büyük bir insan her an kopabilir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri hastalıklar için “ölümün keşif kolları” teşhisini koymuş. Çünkü illa bir sebep lâzımsa, bu son dünyevî hadiseler de, kıyametin keşif kollarıdır. 

Bu hadiseler Bediüzzaman’ın tesbitiyle “Büyük kıyamet olayları olarak 93 Harbi denen 1877 Osmanlı Rus Savaşı’yla başlamış, Birinci Dünya Savaşı’yla ivme kazanmış ve İkinci Dünya Savaşı’yla devam eden felâketler zincirinin halkaları gibidir. Biz tabiri caiz ise şu anda uzatmaları oynuyoruz. Fakat, ibret alan yok. Onun için herkese ve hamiyetli İslâm ulemasına bir çağrıda bulunuyorum! Ya şu felâketleri önlemek için bir dünya barışı veya hak din olan İslâm’a geçiş seferberliği başlatın! Yoksa Hz. Ali’nin ifadesiyle “sema ve arz arasında en fena şeyler olarak öleceksiniz”.

İZMİT - ALİ DÖNMEZ

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