Peygamberler insanlığa öncülük yaptı

İzmir Kitap Fuarı’ında “Medeniyet kimlerden miras kalmıştır?” konulu sohbete katılan yazarımız Süleyman Kösmene “Peygamberlerin insanlığa öncülük yaptığını” söyledi.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

İzmir’de 19-28 Nisan 2024 arasında İZKİTAP İzmir Kitap Fuarı Basmane Kültürpark’taki faaliyetine devam etti. Bu arada fuar alanı içinde yazarların imza ve söyleşileri de ilgi gördü. Yeni Asya Gazetesi Fıkıh Günlüğü köşesi yazarımız Süleyman Kösmene de Yeni Asya Standında okuyucuları ile sohbet ederek kitaplarını imzaladı. Daha sonra da “Medeniyet kimlerden miras kalmıştır” konulu söyleşisi 9 Eylül Sahne açıkhava Salonunda yapıldı. Moderatör olarak görev alan eğitimci Hüseyin Can, yazarımızın kısa bir özgeçmişini okuduktan sonra ilk olarak “Medeniyet nedir?” diye sordu ve sohbet soru cevap şeklinde devam etti. Süleyman Kösmene, “Medeniyet toplulukların adetleri, alışkanlıkları, davranış kuralları ve bunların tamamına medeniyet diyoruz.” diye cevap verdi. Yazarımız Kösmene soruları şöyle cevaplandırdı.

REHBERLİK YAPTILAR

Medeniyet nasıl gelişiyor?

Medeniyetin inkişafında hep ilahi bir yardım olagelmiştir. En başta Hazreti Âdem (as) yeryüzüne indiğinde yapayalnızdı. Medeniyet diye bir şey yoktu. Kendisi tamamen vahye dayanarak yeni bir şeyler başlattı. İlk çiftçilik yapan odur. İlk çekici kullanan odur. Ondan sonra da insanlığa gönderilen Peygamberler rehberlik yapmışlardır. Aslında Peygamberler manevi rehberlerdir. Ancak bunun yanında gösterdikleri mucizelerle de insanlığın medeniyet noktasında önünü açmışlardır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de 20. Söz’de peygamberlerin mucizeleri ile nasıl insanlığa medeniyetin güzelliklerini ulaştırdıklarından bahsetmektedir” dedi.Kabe’yi ilk inşa eden Hz. Âdem (as) dır. Yine taşlardan evler yapmışlar.

Mdeniyet harikalarından Kur’an-ı Kerim bahsediyor mu?

Kur’an-ı Kerim’de yaş kuru her şey vardır. Tabii bu çok açık olmasa da işaretler şeklinde bazı ayetlerde geçmektedir. Meselâ Nur suresinde ışığa, ampule işaret vardır. Keza Peygamberler vasıtası ile insanlığa hediye edilen medeniyetin örneklerini şöyle verebiliriz: Meselâ İdris (as) terzilik mesleğini ilk defa başlatmıştır. Terzilerin piri İdris (as) dır. Ayrıca ilk yazıyı kullanan da odur. Yazı yazma insanlığa İdris (as) eliyle hediye edilmiştir. Yine insanın silahı kullanması da o zamanda başlamış. Hem kendisini korumak hem de avlanmak için. Ölçü ve tartıyı da ilk kullanan İdris peygamberdir. (as)

Zindanda saati icad etti

Diğer peygamberlerin de öncü olduğu medeniyet harikaları var değil mi?

Evet. Nuh (as) ilk defa Cebrail’in öğretmesi ile gemiyi yaptı. Tufan olduğunda gemi aylarca denizde kaldı. Ondan sonra da insanlık gemiyi kullanmaya başladı. Yine Yusuf (as), hapse atıldığında zindanda saati icad ederek zamanı o şekilde takip etti. İbadetlerini o saate göre yapıyordu. Ondan sonra da insanlık saati kullanmaya başladı ve giderek geliştirdi. İbrahim (as) da ateşe atılınca mucize olarak yanmadı. Bu da daha sonra ateşe dayanıklı giysiler yapılması için örnek olmuştu.

Medeniyetin en temel maddelerinden olan demiri de malum Davud (as) ilk defa kullanmış, Mucize eseri olarak demiri eliyle hamur gibi yumuşatarak işlemiş.

Evet. Davud (as) hem Peygamber ve hem de idareci idi. Yolda giderken diyorlar ki: “Davud iyidir, yalnız beytü’l-mal’ dan maaş almasa daha iyi olur.” Bunu duyunca Davud (as) Cenâb-ı Hak’tan geçimini sağlıyacağı ve insanlara da faydalı olacak bir meslek istiyor. Cenâb-ı Hak da ona demiri yumuşatma ve şekil verme sanatını öğretiyor. Bu büyük mucize insanlığa hediye edilen çok kapsamlı bir medeniyettir. Bugün hemen her şeyde demir kullanılmaktadır.

Hz. Süleyman (as) Allah’ın verdiği mucize ile rüzgara binip bir aylık mesafeyi bir günde giderdi. Bu da insanlığa uçakla havada seyahat etme imkanını nasip etti. Peygamberlere nasip olan mucizeler insanlığın ulaşabileceği son hududu gösterir. Şu anda ses nakli ve görüntü nakli yapıldı. Fakat eşya nakli henüz gerçekleşmedi. Hazreti Süleyman (as) Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar yanına getirmesi hadisesinde bugün daha insanlık bu noktaya gelebilmiş değil.

Peygamberimizin (asm) Mirac Mûcizesi de büyük bir mucizedir. Önce Mekke’den Kudüs’e Mescid-i Aksa’ya gelmesi, orada önceki peygamberlere namaz kıldırdıktan sonra Cebrail (as) ile birlikte gök tabakalarını geçip gökler üstündeki Cenneti görmesi, Rüyet-i Cemal ile müşerref olup tekrar geri dönmesi, insanlık için çok büyük bir medeniyet ve uzay çalışmalarına bir teşvik olmuştur.

İnsanlığın bugün medeniyet harikaları olarak övündüğü ne varsa bütün bu güzelliklere Peygamberler vasıtası ile ve onların eliyle ulaşmıştır.

BİRLİK VE YARDIMLAŞMA

İslam medeniyetinin hedefi nedir?

Risale-i Nur’larda (Hutbe-i Şamiye) geçen ifade ile İslam medeniyetinin hedefi menfaat yerine fazilettir ki; şe’ ni muhabbet ve tecazübdür. (birbirine karşı duyulan yakınlık). Hayatta düstur-u cidal (çarpışma) yerine düstur-u teavündür. (yardımlaşma) ki; şe’ni İttihad ve tesanüddür. (birlik ve yardımlaşma). Heva yerine hüdadır ki; şe’ni insaniyeten terakki ve ruhen temamüldür...