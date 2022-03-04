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4 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Tarafsız basına daha fazla ihtiyaç var

04 Mart 2022, Cuma
“Yeni Asya Gazetesi’ne gelince, ülkede tarafsız yayın yapan basını baskılayan, neredeyse hayat hakkı tanımayan bir idare var. Baskılara bilerek maruz bırakılıyorlar. İktidar yanlısı gazetelerin nasıl desteklendiğini zaten anlatmaya gerek yok. Ülkenin her zamankinden daha fazla tarafsız yayın yapan basına ihtiyacı var.”

 RAMAZAN TAVŞAN - TRABZON

İYİ PARTİ TRABZON İL BAŞKANI AZMİ KUVVETLİ İLE KONUŞTUK

- Millet İttifakı’nı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemden ancak güç birliği oluşturarak, ortak paydalarımızı çoğaltarak çıkılabileceği şeklinde değerlendiriyoruz. Toplumun sosyal ve ekonomik, hukuk ve yönetim anlamındaki tıkanmışlığını giderecek, topluma nefes aldıracak sistemin, parlamenter sistem olduğuna inanıyoruz.  Geçmiş tecrübe ve birikimlerimiz ile sistemin eksik ve aksayan kısımlarının giderilerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi toplumun önüne ittifak olarak güçlü bir şekilde koyabilmeliyiz. Bunun için 6 parti başkanı bir araya gelip birlikte fotoğraf vererek toplumun moral ve umudunu arttırıyor. Bu oluşumun toplumda güçlü bir karşılığı var. Önümüzdeki ilk seçimde bu irade sandıktan güçlü bir şekilde başarıyla çıkacaktır.

 - Parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı sistemine bakışınız nedir?

Bizim ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı sisteminin tarifi olmayan, yargı, yasama ve yürütmenin tek bir merkezde toplandığı, denetimin yapılamadığı bir yapısı var. 3 yıl önce seçimlerde, “verin bu kardeşinize desteği, ekonomi, sanayi, ihracat ve yatırımlarla nasıl şaha kalkarmış göstereyim. Enf- lasyon, dolar ve işsizlikle nasıl başarı elde ediliyormuş görün. Türkiye’yi dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına sokacağım” dedi. Yetkiyi aldıktan sonra her alanda bir tıkanmışlık, bir çöküş geldi. Ülke iflâs noktasına getirildi. İttifak ve İyi Parti kadrolarında ülkeyi tekrar hızla normale döndürecek bilgi, donanım ve tecrübe vardır. İyi Parti’nin içinde bulunduğu iktidarda, ülkemizin bütün dinamikleri tekrar işler hale getirilip, insanımızı işsizlikten, market, elektrik ve doğal gaz faturaları sarmalından kurtarıp, ekonomik, hukuk ve sosyal devlet olarak müreffeh yaşanabilir bir ülkeye hızla dönüşecektir.

 - “Trabzon’da ilk seçimde 6 milletvekilliğinin 4’ünü alacağız” dediniz. Bunu biraz açar mısınız? 

Şu an Trabzon’da yaptığımız çalışmalar ve gözlemlerimiz, İyi Partinin % 20’lere, Millet İttifakı’nın % 40’lara dayandığını gösteriyor. Cumhur İttifakının da % 50’nin altına indiğini ve erimenin devam ettiğini, tercihlerin bize döndüğünü gözlemliyoruz. Şu an 3-3 görünen milletvekili sayısı, seçim döneminde 4-2 Millet İttifakı’na geçer kanaati taşıyorum.

Bediüzzaman ve Yeni Asya'yı tanıyoruz

- Yeni Asya ve Said Nursî hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Türkiye’de Şeyh Said ile Said Nursî bazen karıştırılıyor. Bunların karıştırılacak bir tarafı, benzerliği yok. İkisi çok farklı ekol ve düşüncenin insanları. Said Nursî, bu ülkenin kurtuluşuna, birlik ve beraberliğine, cumhuriyet ve demokrasisine hizmet etmiş değerli bir tarihi kişiliktir. Kitaplarını da okumuş olduğumuz, tanıdığımız ve bildiğimiz bir şahsiyettir. Yeni Asya Gazetesi’ne gelince, ülkede tarafsız yayın yapan basını baskılayan, neredeyse hayat hakkı tanımayan bir idare var. Bu gazetelere Yeni Asya ve Yeniçağı örnek verebiliriz. Baskılara bilerek maruz bırakılıyorlar. İktidar yanlısı gazetelerin nasıl desteklendiğini zaten anlatmaya gerek yok. Ülkenin her zamankinden daha fazla tarafsız yayın yapan basına ihtiyacı var. Bu sebeple sizlerin daha çok gayret göstermeniz gerekiyor.  Yeni Asya eskiden beri, zaman zaman okuduğum, bildiğim bir gazetedir. Bu irtibatın bundan sonra sürekli hale gelmesini istiyoruz. Biz basının tarafsızlığını destekliyor, öyle olmasını istiyoruz.

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