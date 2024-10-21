"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Bu mevsimi neden seviyorum biliyor musunuz?

Sebahattin YAŞAR
21 Ekim 2024, Pazartesi
İnsan dışarıdaki bir şeyi kendinde bir şeye benzetince o şeyi daha iyi anlıyor. Bir anlamda empati bu. Bediüzzaman Hazretleri de, sonbahar mevsimini Ahirzaman Peygamberinin (asm) Asr-ı Saadetine benzetiyor. Ya da insan hayatının safhalarını mevsimlerle ele alıyor. “Asr zamanı [İkindi vakti] ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem Ahirzaman Peygamberinin (asm) Asr-ı Saadetine benzer. Ve onlardaki şuunat-ı İlahiyeyi ve in’amat-ı Rahmaniyeyi ihtar eder.1 Ne güzel ifadeler. Sonbahar ile Peygamberimizin (asm) saadet asrı, ihtiyarlık dönemi irtibatlandı, gözümüzde bu mevsim daha bir anlamlı hale geldi.

Gelecek satırlara ve ifadelere daha bir hayran kalacaksınız. Bediüzzaman Hazretleri buradaki dersinin sonunda, dikkat çekici bir şekilde, “İnsan olan anlar” notunu düşüyor. Ayrıca burada mevsimin taşıdığı duyguya ve çağrışımlarına dikkat çekiliyor. “Asr vaktinde ki, o vakit hem güz mevsim-i hazinanesini ve ihtiyarlık halet-i mahzunânesini ve âhir zaman mevsim-i elîmânesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmî işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selâmet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı İlâhiyenin bir yekûn-u azîm teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufûle meyletmesi işaretiyle insan bir misafir memur ve her şey geçici, bîkarar olduğunu ilân etmek zamanıdır.” “... hakikî bir teselli-i kalp, bir rahat-ı ruh bulup huzur-u kibriyâsında kemerbeste-i ubûdiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvî bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borc-u fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu, insan olan anlar.”2

Şimdi de şu paragraftaki sonbaharla ilgili kavramlarına bakar mısınız? “Arz, sema güzellik müsabakasına girmek için lazım gelen tuvaletleri yapıp hazırlıklarda bulundukları zaman arz, kış mevsiminde kardan mamul beyaz elbiselerini giyer. Bahar mevsiminde zümrüt gibi yeşil halıları sahralarına serer. Yeşil kürkleri dağlarına giydirir. Başlarına beyaz sarıkları bağlar. Ve bu güzel inkılab ve manzaralarıyla kudret-i İlâhiyenin mu’cizelerini, hikmet-i İlâhiyenin nazarına arz eder.3

Ne kadar zengin bir bakış açısı bu! Zihnin altyapısı yeniden kodlanıyor âdeta. İnsanın kışa, bahara, yaza; dağa, taşa bakışı değişiyor. Mevsimlerin güzellik müsabakası, kışın beyaz elbisesi, dağların yeşil kürklü hali, kışın dağın başındaki sarığı ne kadar çağrışımı güzel benzetmeler olmuş. Risale-i Nur’daki mevsim manzaraları insanı daha bir derinden etkiliyor, hayatın güzel cihetini sunuyor. Böylece kâinat renkli, anlam yüklü bir kitaba dönüşüyor. Nasıl sevilmez ki Sonbaharı...

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 40.

2- Sözler, s. 42.

3- İşârâtü’l-İ’caz, s. 139.

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’a gören Netanyahu iyi iş çıkarıyor

    İsrail’e dikenli tel ihracına devam

    Her 3 kişiden 1’i icralık

    İstanbul’da ekmek fiyatları semtlere göre değişiyor

    Gazze 380 gündür yoğun saldırı altında! Son 24 saatte 84 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi!

    Yunusların nefesinde mikroplastik bulundu

    15 il beyaza büründü

    Dolu sonrası çeltikte yüzde 100 zarar var

    Gazze’de hastalar tedavi olamadan ölüyor

    Sarayın günlük harcaması 46 milyon TL

    Ticarete devam, protestoya ceza

    Tasarruf yok, vergilere devam

    Her gün facialar yaşıyoruz

    'Rejimle hesaplaşmadan güven kazanılamaz'

    Asgari ücret yarıya indi

    “Yenidoğan Çetesi”nin suç dosyası çok kabarık

    Bankaların emeklinin maaşından komisyon kesmesi adil değil

    Faize 2 trilyon daha

    Sağlık sistemi çürüdü

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    İsrail-Filistin meselesinde anlaşılamayan sır
    Yeni Asya'dan Size

    Fuarlar ve ilham verici hikayeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Kırlangıç Otu”nun faydaları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hodbin, hodgâm, hodendiş, bedbin
    Ali FERŞADOĞLU

    “Huzûrunda başkalarından medet aramak edebe muhaliftir” ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    Bu zalimâne vahşetin devamı mümkün mü?
    Süleyman KÖSMENE

    Büyük günah işleyen kâfir olur mu?
    Mehmet KARA

    Milletin tepkisi geri adım attırıyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Samimî tavsiyeler dikkate alınsaydı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.