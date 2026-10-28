Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe Noire eyaletinden eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Jules Maxence, Bolu İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Osman ismini aldı.

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören ve aynı zamanda BAİBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi alan Maxence, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak istifade ettiği BAİBÜ Diyanet Gençlik Merkezi’nde görev yapan Manevi Danışmanlar Koordinatör Ufuk İnan ve Muhammed Ali Durak ile görüşerek İslâm dinini seçme talebinde bulundu.

Merasimde İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay Osman Maxence’ı tebrik ederek kendisine "İhtida Belgesi" takdim etti.

Haber Merkezi

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