"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

28 Ekim 2026, Çarşamba 00:45
Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe Noire eyaletinden eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Jules Maxence, Bolu İl Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Osman ismini aldı.

Alman Kanacke de İslâm’la müşerref oldu
Krizlere Kur’ânî çözümlerle 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu
Filipinli Lucky, Ayşe oldu
Alman Jonas Müslüman oldu
Letonyalı genç de Müslüman oldu
Romen genç de Müslüman oldu
75 yaşında Müslüman oldu
Petrin de İslâm’ı seçti; “Abbas” ismini aldı: 'Kur’ân'ı okudukça daha önce hiç hissetmediğim bir huzur hissettim'
Gençlerimizi kaybetmeden harekete geçelim

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören ve aynı zamanda BAİBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi alan Maxence, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak istifade ettiği BAİBÜ Diyanet Gençlik Merkezi’nde görev yapan Manevi Danışmanlar Koordinatör Ufuk İnan ve Muhammed Ali Durak ile görüşerek İslâm dinini seçme talebinde bulundu.

Merasimde İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay Osman Maxence’ı tebrik ederek kendisine "İhtida Belgesi" takdim etti.

Haber Merkezi

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Papazın İncil’den Kur’an’a yolculuğu
12 yaşındaki Mia Müslüman oldu
Cezaevinde Müslüman oldu
İtalyan Nicolas da İslâm’ı seçti, “Yasin” ismini aldı
Alman Schenke de İslâm’ı seçti
Huzuru İslâm’da buldular: İki İngiliz kadın daha Müslüman oldu - “Sanki eve dönmüş gibi hissettik”
Çinli Zuo da İslâm’ı seçti
Alman Ella artık Müslüman “Ela”
İsrail destekçileri Müslüman karşıtlığını fonluyor
Kral Charles’tan cami ziyareti: İslâm karşıtlığına anlamlı mesaj
İsrailli aktivist Regev, Müslüman olma gerekçelerini anlattı: 'Annem, İslam'a minnettar olduğunu itiraf etti'
Alman Jessica da Müslüman oldu
İslâm’ı seçip Ahmet ismini aldı
Anne ve oğlu Müslüman oldu
İspanyol Pablo da İslam'a koştu ''Adil'' oldu
Dikkat çeken bir hidayet yolculuğu daha: 'Kur’an bana bir şey yapamaz çünkü ben Müslüman değilim'
Meksikalı Müslüman Roberto İslam'la tanışma yolculuğunu anlattı: 'İslam, kalbe huzur getiriyor'
83 yaşındaki David Noble eşine verdiği sözü tuttu: Hicret yolculuğuna katıldı... - 'Oğlum bana İslam’ı hediye etti'
DOĞUDAN-BATIDAN AYDINLAR BEDİÜZZAMAN’I ANLATTILAR
Ahlâk-ı İslâmiye ile keşfedilen Hakikat - Neden Müslüman Oldum?-1
Asıl imtihan Müslüman kalabilmek - Neden Müslüman Oldum?-2
'İslam, inkar edilemeyecek bir hakikat'
Hollandalı Denth, İslam’la tanışma yolculuğunu anlattı: '10 yıl İslam'ı araştırdım'
İngiliz rapçi de Müslüman oldu
Koreli Kim, Müslüman oldu
Hans, Müslüman olarak Hakan ismini aldı
Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'
Risale-i Nur, küresel akademinin gündeminde
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

 

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet, tebliğ, kur'an, tefsir, risale-i nur, bediüzzaman, külliyat, said nursi
Okunma Sayısı: 308
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi

    Geleceğimiz göçüyor

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi

    AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor

    Mutfakta yangın sürüyor

    Sözlerimizin arkasındayız

    “Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”

    İşsizlikte yükseliş hız kesmiyor

    Üniversite eğitiminde 37. sıradayız

    Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda

    Antalya'da hortum afeti: Parçalanan konteynerlerdeki 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

    OpenAI’dan bilim dünyasını sarsan üç büyük keşif!

    İşgal ordusu El Halil’de Filistinlilerin evlerine dönmesini yine engelledi

    Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın 4. dönemi uzun sürmedi

    SPK, tasfiye edilen fonlardaki ödeme usul ve esasları belirledi!

    Mekke Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda

    İsrail sandık başında: 7 Ekim sonrası ilk seçimde Netanyahu ve Eisenkot yarışıyor

    TÜİK: Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,4 oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sözlerimizin arkasındayız
    Genel

    AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor
    Genel

    İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi
    Genel

    Geleceğimiz göçüyor
    Genel

    “Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda
    Genel

    Kongolu öğrenci Jules Maxence de İslâm’la şereflendi
    Genel

    Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım
    Genel

    Mutfakta yangın sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.