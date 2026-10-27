OpenAI’dan bilim dünyasını sarsan üç büyük keşif!

Yapay zeka teorik bilimde sınırları yıktı! OpenAI modelleri; matematik, bilgisayar bilimi ve kuantum fiziğinde asırlık varsayımları çözerek üç büyük bilimsel keşfe imza attı. Ham veriler bağımsız inceleme için dünyaya açılıyor.

ABD merkezli yapay zeka devi OpenAI, modellerinin matematik, bilgisayar bilimi ve kuantum fiziği alanlarında uzun süredir çözülemeyen üç önemli bilimsel sonuca ulaştığını duyurdu. Şirket, yapay zekanın ürettiği bulguların doğrulanması ve bilim dünyasındaki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla uzman araştırmacılarla dev bir işbirliği süreci başlattı.

İşte yapay zekanın imza attığı ve bilim tarihinde yeni bir sayfa açan o üç büyük gelişme:

1. Matematikte "Yerel Yumuşatma Varsayımı" ispatlandı

Yapay zeka modelleri, matematiğin en karmaşık dallarından biri olan harmonik analiz alanındaki yerel yumuşatma varsayımını (local smoothing conjecture) tüm boyutlarda ispatlamayı başardı. Bu başarı, teorik matematik için çok önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

2. Bilgisayar biliminde köklü hipotez çürüdü!

Bilgisayar biliminde uzun yıllardır doğru olduğu varsayılan ve algoritmaların sınırlarını belirleyen Üstel Zaman Hipotezi (ETH) yapay zeka tarafından çürütüldü. Bu gelişmenin, bilgisayarların problem çözme hızları ve şifreleme teknolojileri üzerinde köklü değişiklikler oluşturabileceği belirtiliyor.

3. Kuantum alan teorilerine matematiksel delil

Kuantum fiziği alanında ise yapay zeka, Kuantum Renk Dinamiği (QCD) dahil olmak üzere bazı karmaşık kuantum alan teorilerinin matematiksel varlığını ispatlamaya yönelik yepyeni sonuçlar üretti.

Güvenilirlik "Lean" metodu ile teyit edildi

Yapay zekanın elde ettiği bu teorik sonuçlar, matematiksel ispatları bilgisayar ortamında hatasız bir şekilde doğrulamak için kullanılan Lean adlı gelişmiş bir doğrulama metoduyla teyit edildi.

OpenAI verileri dünyaya açıyor: Akademik ünvan aramıyorlar

Gelişmelerin ardından OpenAI, bilim dünyasında şeffaflığı sağlamak adına üç farklı yöntem izleyeceğini açıkladı:

Ham veriler açık olacak: Araştırmacılar, yapay zekanın ürettiği çıktıları ve ham verileri bağımsız bir şekilde inceleyebilecek.

Araştırmacılar, yapay zekanın ürettiği çıktıları ve ham verileri bağımsız bir şekilde inceleyebilecek. Konferans düzenleniyor: Bulguların bilgisayar bilimi üzerindeki etkilerinin tartışılacağı küresel bir konferansın tüm finansmanını OpenAI üstlenecek.

Bulguların bilgisayar bilimi üzerindeki etkilerinin tartışılacağı küresel bir konferansın tüm finansmanını OpenAI üstlenecek. Kredi araştırmacılara ait: OpenAI, bu devasa keşifler için kendi modellerine veya şirket markasına bir akademik kredi ya da takdir talep etmediğini; tüm akademik başarının süreci doğrulayacak bağımsız araştırmacılara ait olacağını vurguladı.

Bilim dünyası şimdi, özellikle Üstel Zaman Hipotezi'nin çürütülmesinin pratik sonuçlarını görmek ve ispatları detaylıca incelemek üzere OpenAI'ın açacağı ham verileri bekliyor.