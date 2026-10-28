Mutfakta yangın sürüyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), gıda piyasasındaki fiyat hareketlerini takip etmek amacıyla oluşturduğu TEPAV Gıda Fiyat Endeksi’nin (TEGE) Ekim 2026 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir Ekim ayında da sürdü. TEPAV tarafından 1-25 Ekim tarihleri arasında derlenen fiyat verileri baz alınarak yapılan hesaplamalara göre, gıda fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 2,59 oranında yükseliş kaydetti. Aylık artışın yanı sıra yıllık bazdaki veriler de dosyada yer aldı. Gıda fiyatlarında yıllık bazda gerçekleşen artış oranı yüzde 29,9 olarak hesaplandı. Bu sonuçla birlikte yıllık gıda enflasyonu yüzde 30 eşiğine yaklaşmış oldu. Karar’ın haberine göre, araştırma kapsamında taze meyve ve sebze grubundaki fiyat değişimleri de detaylıca incelendi. Ekim ayı verilerine göre taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en çok artan ürünlerin başında domates, diğer taze biber çeşitleri ve salatalık yer aldı.

Haber Merkezi