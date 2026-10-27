SPK, tasfiye edilen fonlardaki ödeme usul ve esasları belirledi!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); tasfiyesine karar verilen Tera, Pusula ve Atlas Portföy fonlarında ödeme esaslarını belirledi. Yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde 1 milyon TL üst sınır uygulanacak ve ödeme sürecine unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlardan başlanacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy’e ait yatırım fonlarının tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin usul ve esasları netleştirdi. Karara göre, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla fon pay sahiplerine ara ödemeler yapılacak ve süreçte belirli öncelikler uygulanacak.

İşte yatırımcıların beklediği tasfiye sürecinin öne çıkan tüm detayları:

İlk ödeme "Para Piyasası" fonlarına yapılacak

Tasfiye sürecinde nakit dağıtımına öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanacak. Bu fonların ardından diğer fonlara geçilecek. Diğer fonlardaki ödeme sırası, nakdin toplam borcu karşılama oranına göre belirlenecek; karşılama oranı en yüksek olan fona öncelik verilecek.

Ara ödemelerde 1 milyon TL üst sınırı

Yatırımcı başına yapılacak ara ödemelerde 1 milyon TL üst sınır uygulanacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından endeksleme yapılmadan hesaplanan net yatırım tutarı ile bu üst sınır kıyaslanacak. Eldeki nakdin yetersiz kalması durumunda, en fazla sayıda vatandaşa ulaşabilmek adına ara ödeme tutarı en düşük olan yatırımcılara öncelik verilebilecek veya SPK onayıyla asgari bir taban ödeme tutarı belirlenebilecek.

Süreci Ziraat Bankası ve İş Bankası yürütecek

SPK koordinasyonunda; TMSF, Borsa İstanbul, MKK, Takasbank ve BDDK ile ortak yürütülecek işlemlerde banka paylaşımları şu şekilde netleşti:

Ziraat Bankası: Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ fonlarının işlemlerini yürütecek.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ fonlarının işlemlerini yürütecek. İş Bankası: Tera Portföy Yönetimi AŞ fonlarının tasfiye işlemlerini üstlenecek.

Fon payları son ödemede iade alınacak

Ara ödemeler gerçekleştirilirken yatırımcıların elindeki fon katılma payları henüz iade alınmayacak. Katılma paylarının kesin iade ve iptal işlemleri nihai tasfiye ödemesi sırasında yapılacak. Yapılan ara ödemeler, yatırımcının son aşamada hak kazanacağı toplam tutardan mahsup edilecek (düşülecek).

Usulsüzlük tespit edilenlere ödeme yapılmayacak

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104, 106 veya 107’nci maddelerinde yer alan piyasa dolandırıcılığı ve usulsüzlük gibi fiilleri bu fonlar üzerinden işlediği, fonlarla birlikte hareket ettiği veya fona iştirak ettiği SPK tarafından tespit edilen şahıs ve kurumlara tasfiye ve geri kazanım hesabından hiçbir şekilde ödeme yapılmayacak. (ANKA)