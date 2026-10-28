Şehit ve gaziler yine Ankara yolunda

Eşit özlük hakları talebiyle yaptıkları oturma eylemini, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın girişimde bulunma sözü üzerine sonlandıran er şehit aileleri ve er gaziler, Saral’ın istifasını duyurmasının ardından taleplerine cevap almak için yeniden Ankara’ya gelmeyi planlıyor.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, ekim ayında Meclis açıldığında komisyona davet edilmeleri için Millî Savunma Komisyonu’na yazı yazdıklarını, bu aşamada yazılarına hiçbir cevap alamadıklarını söyleyerek, “Muhatap alınmadık. Kasım ayında Ankara’ya gelmeyi planlıyoruz. Şehit aileleri ve gaziler hak aramak için parklarda, bahçelerde ve açık alanlarda bulunmak zorunda bırakılmasın. Bunun bir tehdit olarak ya da aba altından sopa göstermek gibi algılanmasını asla istemem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni tehdit edecek bir unsur henüz olmamıştır” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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