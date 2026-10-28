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28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Trump: Venezuela'yı 51. eyaletimiz yapalım

28 Ekim 2026, Çarşamba 01:35
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "harika" bir ilişkiye sahip olduklarını ve bu ülkeden ciddi miktarda petrol aldıklarını belirterek, bir gün Venezuela'nın "ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken Texas'ta düzenlediği seçim mitinginde, dış politika gündemini değerlendirdi.

Trump, Venezuela ile "harika" bir ilişkiye sahip olduklarını ve bu ülkeden yüksek miktarda petrol aldıklarını aktararak, bazı Amerikan petrol şirketlerinin de bu ülkede ciddi yatırımlar yaptığını dile getirdi.

Venezuela'nın yakında müreffeh bir ülke olacağını düşündüğüne işaret eden Trump, "Belki de yakın bir gelecekte burası 51. eyaletimiz haline gelir. Bu mümkün, bunu gerçekleştirelim, orayı 51. eyaletimiz yapalım. Devlet başkanı yerine vali seçimi yapalım." değerlendirmesini yaptı.

İran'la savaş yakında bitecek

Trump, İran'la savaşı kendilerinin değil, 1978'de İran'ın başlattığını ve İran yönetimlerinin birçok Amerikan askerinin ölümünden sorumlu olduğunu savundu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması karşılığında petrol ve akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının "oldukça küçük bir bedel" olduğunu savunan ABD Başkanı, "Yakında bu savaş bitecek, orduları, donanmaları ya da başka bir şeyleri kalmadı." dedi.

Ülkedeki akaryakıt fiyatlarının yakında hızla düşeceği sözünü veren Trump, İran politikasının Kongre seçimlerini olumsuz etkilemesini beklemediğini söyledi.

Trump, "Dün biri soruyordu; 'eğer yeniden yapmanız gerekse, İran'a yine de saldırır mıydınız?' Ben de dedim ki; 'kesinlikle, bu yaptığım en iyi işlerden biriydi.'" şeklinde konuştu.

AA

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