İşsizlikte yükseliş hız kesmiyor

TÜİK verilerine göre Eylül ayında işsizlik oranı 0,5 puan artarak yüzde 8,4 seviyesine çıktı. İşsiz sayısı bir ayda 198 bin kişi artarken, istihdam edilenlerin sayısı 49 bin kişi azaldı.

İşgücü, Eylül ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 35,2 seviyesinde kaydedildi. Öte yandan, işgücüne dahil olmayan nüfusun sayısı 85 bin kişi azalarak 31 milyon 756 bin kişiye geriledi. Geniş tanımlı işsizlik alt göstergelerinde; zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5, işsizler ile potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,7 olarak hesaplandı. Haber Merkezi

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