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28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Geleceğimiz göçüyor

28 Ekim 2026, Çarşamba 00:57
İstanbul Milletvekili Hasan Karal, TÜİK’in beyin göçü verilerine tepki göstererek, “TÜİK rakamlarıyla acı gerçeği ortaya koydu, Türkiye en nitelikli gençlerini kaybediyor!” dedi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini değerlendirdi. Yükseköğretim mezunlarında beyin göçü oranının bir yılda yüzde 2’den yüzde 2,2’ye yükseldiğini, tam burslu vakıf üniversitesi mezunlarında ise yüzde 8,6’ya ulaştığını belirten Karal, “Bu rakamlar sıradan bir göç istatistiği değildir. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz, bilimde, teknolojide, üretimde Türkiye’yi ileriye taşıyacak gençlerimizin başka ülkelerde gelecek aradığının göstergesidir. Üstelik bu tabloyu ortaya koyan muhalefet değil, devletin resmi istatistik kurumu TÜİK’tir. Ne yazık ki Türkiye’nin en kıymetli sermayesi olan yetişmiş insan gücümüzü kaybediyoruz” dedi.

Beyin göçü artık gelecek meselesidir

Karal, “Son bir yılda beyin göçü oranı yüzde 10, son 10 yılda ise yüzde 37,5 arttı. Ancak asıl mesele bu oranların arkasında kimlerin olduğudur. Türkiye’nin yetiştirdiği mühendisler, bilim insanı adayları, araştırmacılar ve teknoloji alanında uzmanlaşmış gençler, bilgi ve birikimlerini başka ülkelerde değerlendiriyor. Bir ülke, geleceğini inşa edecek insanlarını kaybediyorsa bunu yalnızca istatistiklerle açıklayamazsınız. Bu, ülkemizin bilimsel üretim kapasitesinin, teknolojik gelişiminin ve gelecekteki rekabet gücünün karşı karşıya bulunduğu ciddî bir sorundur. Bizim sorumluluğumuz, Türkiye’yi bu gençlerimizin de yaşamak, çalışmak, üretmek ve gelecek kurmak isteyeceği bir ülke haline getirmektir. Türkiye gençlerini kaybetme lüksüne sahip değildir.” ifadesini kullandı.

Yetişmiş beyinlerimiz gidiyor

Beyin göçünün en yoğun yaşandığı bölümlerin Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik geleceği açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Karal, 2025 yılında moleküler biyoloji ve genetik mezunlarında beyin göçü oranının yüzde 13,1, işletme mühendisliğinde yüzde 13, matematik mühendisliğinde yüzde 11, elektronik mühendisliğinde yüzde 10,9 ve fizik mühendisliğinde yüzde 10,2 olduğunu belirtti. TÜİK verilerine göre bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki beyin göçü oranının 2024 yılında yüzde 6,7 iken 2025 yılında yüzde 7’ye yükseldiğini hatırlatan Karal, mühendislik, imalat ve inşaat alanında da aynı dönemde yüzde 4,4’ten yüzde 4,8’e yükseliş yaşandığına dikkat çekti.

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