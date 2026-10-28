“Üzerine mi gidilecek, üzeri mi örtülecek?”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, borsa ve fon soruşturmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iktidara tepki gösterdi.

Ankara - Mehmet Kara

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Arıkan, “Dün FETÖ için dile getirdiğiniz o tarihî tespit, bugün maskesi düşen bir başka paralel yapının özetidir: Bu yapının altı ticaret, ortası rezalet, üstü ihanettir! Dün katları tek tek sayıyor, ‘İnlerine gireceğiz!’ diyordunuz. Şimdi millet adına açıkça soruyoruz: Fon Terör Örgütü’nün inlerine ne zaman girilecek? Borsada kurulan bu paralel yapının çarkları ne zaman ifşa edilecek? Bu kirli organizasyonun siyasî ayağının üzerine mi gidilecek, yoksa geçmişte olduğu gibi üzeri mi örtülecek? Bu kirli düzen tamamen ifşa olana ve sorumlular yargı önünde hesap verene kadar bu soruları sormaya devam edeceğiz. Çünkü mesele milletin alın teri, Türkiye’nin geleceğidir” dedi.