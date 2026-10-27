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28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Antalya'da hortum afeti: Parçalanan konteynerlerdeki 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

27 Ekim 2026, Salı 19:00
Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunduğu kentte, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında hortum oluştu.

Hortum, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Konteynerlerde bulunan 5 işçi savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü belirlendi. Yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Sorumlu kişiler sorgulanıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun hiç beklenmeyen bir yerde dağlık alanda ve kuzeybatı istikametinden güneydoğu istikametine hareket ederek meydana geldiğini kaydetti.

Hortumun birkaç yüz metrede kaybolduğunu ve önüne çıkan her şeyi yıktığını anlatan Şahin, şunları söyledi:

“Maalesef bu yıktıklarından 2 tanesi içinde işçilerin bulunduğu konteynerlerdi. O konteynerlerden birinde kalan 4 işçinin tamamı maalesef vefat etti. Diğer konteynerin içinde kalan işçi ise yaralı olarak kurtuldu. Onun durumu iyi. Gün ağarınca bütün alanı tekrar taradık acaba başka bir durum var mı diye. Şükür ki herhangi bir başka cenazeyle karşılaşmadık. Başka bir yaralı da yok. 9 araç hasar görmüş. Bazı konteyner parçaları birkaç yüz metre ötedeki bizim anaokulumuzun çatısına uçmuş. Yani yüzlerce metreden bahsediyorum. Büyük parçaların ve insanların metrelerce öteye savrulduğu olağanüstü bir doğa olayıyla karşı karşıyayız.”

Olayla ilgili adli sürecin de başlatıldığını bildiren Şahin, "Oradaki sorumlu konumda olan inşaatın sahibi, en son müdürü ve diğer sorumlu kişiler Cumhuriyet Başsavcılığının yapmış olduğu soruşturma çerçevesinde sorgulanıyor." dedi.

Vali Şahin, ölenlerin kimliklerinin de belirlendiğini söyledi.

Vefat edenlerden 3'ünün Suriye uyruklu, birinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu aktaran Şahin, yaralının da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.

Yağışların devam edeceği bilgisini paylaşan Şahin, "Sarı uyarı var. Henüz bir olumsuzluk yok, takip ediyoruz. Şehrimizin dün itibarıyla başka noktalarında da küçük çaplı taşkınlar yaşandı. Bunlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık." diye konuştu.

Olayda ölenlerin kimlikleri Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn olarak açıklandı.

Öte yandan, sabah saatlerinde bölgede polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hortumun etkili olduğu alan dronla görüntülendi. Görüntülerde, inşaat malzemeleri ile demir kalıpların çevreye savrulduğu, vincin parçalandığı görüldü.

Bölgedeki Fevzi Çakmak Anaokulu'nun çatısında da hasar oluştuğu gözlendi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Hortumdan etkilenen tüm Antalyalı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

“Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

AA

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