İsrail'deki seçimlerde iki blok da hükümet kuracak sayıya erişemedi

İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimin ardından sandık çıkış anketlerine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 22.00'de sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.

Sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışını 25 milletvekiliyle birinci tamamladı. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci parti oldu.

Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 14, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.

Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.

Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek.

Kesin sonuçların yapılacak itirazların ardından en geç 8 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu koalisyonunu değiştirmek için harekete geçeceğini söyledi

İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot, Netanyahu koalisyonunu değiştirmek için harekete geçeceğini söyledi

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük bir çoğunluğunun “Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini belirtti.

Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı.

Muhalif blokta yer alan Demokratlar lideri Yair Golan ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk sözünü söyledi, Netanyahu hükümetini görevden aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sonuçlarını değişim hükümeti kurmak için tarihi bir fırsat olarak gören Golan, "Tüm ortaklarımızla çalışmaya, aradaki anlaşmazlıkları kapatmaya ve sorumluluk almaya hazırız." mesajını verdi.

Muhalefet blokunda yer alan eski Başbakan Yair Lapid ise sosyal medya hesabından, Netanyahu blokunun ağır bir yenilgiye uğradığını belirterek, "Aklınızı karıştırmalarına izin vermeyin. Netanyahu bloku ağır bir yenilgiye uğradı. Bu tam anlamıyla bir çöküştür ve halk onlara 'eve dönün' demiştir.” ifadelerini kullandı.