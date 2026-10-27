İşgal ordusu El Halil’de Filistinlilerin evlerine dönmesini yine engelledi

İsrail ordusu, El Halil'de operasyon bahanesiyle evlerinden çıkardığı Filistinlilerin geri dönüşünü 5 gündür engelliyor. Bölgedeki durumu protesto eden halka ses bombalarıyla müdahale edilirken, uzmanlar yaşananları "uluslararası hukuka aykırı bir etnik temizlik ve toplu cezalandırma" olarak nitelendiriyor.

İşgalci İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil şehrinde "askeri operasyon" gerekçesiyle evlerinden çıkardığı onlarca Filistinlinin evlerine dönmesine yerinden edilmelerinin 5’inci gününde de izin vermedi. Celde Mahallesi ve Ayn Deyr Bahha bölgelerinden çıkarılan Filistinlilerin geri dönüş talebiyle düzenlediği gösteriye İsrail güçleri ses bombalarıyla müdahale etti.

"Uluslararası hukuka aykırı bir etnik temizlik"

Gösteriye katılan Kudüs Hukuki Yardım Merkezi Araştırmacısı Hişam eş-Şerbati, yaşanan sürecin askeri bir operasyon sınırlarını aştığını vurguladı. Şerbati, "Yaşananlar toplu cezalandırma ve halkı yerinden etme politikasıdır. Celde ve Ayn Deyr Bahha sakinlerinin maruz kaldığı bu uygulama, uluslararası hukuka aykırı bir etnik temizlik ve zorunlu göçtür" ifadelerini kullandı. İnsanların askeri bahanelerle bireysel veya toplu olarak yerinden edilemeyeceğini hatırlatan Şerbati, dönüş hakkının hukuksal güvence altında olduğunu belirtti.

El Halil Belediye Başkanı Yusuf el-Caberi de şehrin durumuna dikkat çekerek, "Filistin'in en büyük şehri olan El Halil, maalesef 5 gündür İsrail işgal güçlerinin şiddetli kuşatmasına ve toplu cezalandırma uygulamalarına maruz kalıyor" dedi.

Kuşatmanın gerekçesi: 23 Ekim Saldırısı

El Halil’deki askeri abluka ve operasyonlar, 23 Ekim'de şehrin kuzeybatı girişindeki Ferş el-Heva bölgesinde yer alan bir İsrail kontrol noktasına yönelik silahlı saldırının ardından başladı.

Zayiat: Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü.

Saldırıda 2 İsrail askeri öldü, 3 asker yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 Filistinli de İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Bakan Katz'ın Açıklaması: İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, Hamas altyapısı tamamen ortadan kaldırılana kadar bölgeye dönemeyeceğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, evlerinden çıkarılan yaklaşık 2 bin Filistinlinin, Hamas altyapısı tamamen ortadan kaldırılana kadar bölgeye dönemeyeceğini açıkladı. Netanyahu'dan Tehdit: Başbakan Binyamin Netanyahu ise saldırı sonrasında Batı Şeria'da 1967'deki savaştan bu yana görülmemiş ölçekte büyük bir askeri operasyon düzenleme tehdidinde bulundu.

Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da askeri baskınlar, ev ve iş yeri yıkımları, tarım arazilerinin tahribi ve zorla yerinden etme politikaları tırmanarak devam ediyor.