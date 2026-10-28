Sözlerimizin arkasındayız

Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamaları sebebiyle Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşanan tartışmalar sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ifadeye çağrılan aktivist Fatih Erşahin serbest bırakıldığını duyurdu.

Önceki gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paylaşımları sebebiyle Ankara Emniyetine davet edildiğini belirten Erşahin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından X hesabından yeni bir mesaj yayınladı. Açıklamasında Türkiye’deki adlî işlemlere tepki gösteren Erşahin, hakkında yapılan işlemleri “ısmarlama suçlamalar” olarak nitelendirdi. Erşahin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ısmarlama suçlamalarla Müslümanları gözaltına alması içler acısı bir durumdur” ifadelerini kullandı. Azerbaycan’daki başörtüsü uygulamalarını eleştirmeye devam edeceğini belirten aktivist, Aliyev yönetimine yönelik sözlerini de yineledi. Erşahin, “Laik, jakoben Azerbaycan rejiminin Allah’ın emri olan hicabı yasaklaması asla kabul edilemez” dedi. İfade vermesinin ardından görüşlerinden geri adım atmayacağını vurgulayan Fatih Erşahin, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Söylediklerimizin arkasındayız ve asla pişman değiliz!” Haber Merkezi

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