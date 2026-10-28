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28 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor

28 Ekim 2026, Çarşamba 00:39
Hukukçu yazar Taha Akyol, “Fikir ve ifade hürriyeti” başlıklı yazısında gazetecilere yönelik gözaltı ve baskıları değerlendirdi.

Akyol, dönemin Devlet Bakanı Beşir Atalay’ın Basın Kanunu görüşmelerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesini özgürlükler için sınır kabul ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Başbakan Erdoğan’ın dilinden 'Kopenhag Kriterleri' düşmezdi. Bugün bu kavramları duyan var mı? Bugün AHM ve AYM kararlarını uygulamamak iktidarın takdirini kazanıyor. Otoriterleşme ne gibi sorunlara yol açarsa, hepsini yaşıyoruz bugün." ifadelerini kullandı.  Akyol, "İktidar düşünmelidir, otoriterleşmekle iyi mi yapıyoruz diye. Ülkedeki gerilime, feci gelir dağılımına, sermaye gelmediği gibi dışarıya gitmesine, en mutsuz ülkeler sıralamasında sonlarda olmamıza… 2025 sonunda Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 124. sıraya düşmüş olmamıza… Nihayet “bizim çocuklar”ın zararı 160 milyar doları bulan fon soygununa bir baksınlar." dedi.

Haber Merkezi

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