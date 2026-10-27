İsrail sandık başında: 7 Ekim sonrası ilk seçimde Netanyahu ve Eisenkot yarışıyor

7 Ekim 2023 sonrası İsrail'de düzenlenen ilk genel seçimlerde oy verme işlemi başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 19 yıllık siyasi geleceğinin oylandığı kritik yarışta, anketler Netanyahu ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet arasında sıkı bir mücadele yaşandığını gösteriyor.

İsrail’de, 7 Ekim 2023 sonrası ilk kez genel seçimler yapılıyor. Yaklaşık 7,3 milyon seçmenin sandık başına gittiği kritik seçimler, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun siyasi geleceğini belirleyecek. Kamuoyu araştırmaları, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un öncülük ettiği muhalefet arasında başabaş bir yarış yaşandığını gösteriyor.

Yarış 22.00’ye kadar sürecek

120 sandalyeli Knesset’in yeni üyelerini belirlemek üzere düzenlenen genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı ve saat 22.00’de sona erecek. İsrail Merkez Seçim Komitesi verilerine göre, yaklaşık 330 bini ilk kez olmak üzere 7,3 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Parlamentoya girmek için ise toplam 37 parti ve ittifak yarışıyor.

Gazze’deki savaş, İran’la yaşanan askeri çatışmalar, Batı Şeria’da artan şiddet olayları ve İsrail’in uluslararası alanda giderek yalnızlaşması, bu seçimleri ülke tarihinin en kritik virajlarından biri haline getiriyor.

Netanyahu’nun siyasi geleceği tehlikede

Toplam 19 yıllık görev süresiyle İsrail’in en uzun süre başbakanlık yapan siyasetçisi olan Binyamin Netanyahu, koltuğunu korumak için sandıkta. Son anketler, Netanyahu’nun karşısındaki en güçlü rakip olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi’nin az farkla önde olduğunu gösteriyor. Ancak uzmanlar, iki siyasi bloktan hiçbirinin hükümeti tek başına kuracak çoğunluğu elde etmesinin kesin olmadığını vurguluyor.

Netanyahu, seçim kampanyasını savaş dönemindeki liderliği ve ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu yakın ilişkiler üzerine şekillendirdi. Yeniden başbakan olması halinde ABD’nin İran tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçmeye hazır olduğunu savunan Netanyahu’ya karşılık, rakibi Eisenkot ise Başbakan’ı korku, yalan ve tehditlere dayalı bir kampanya yürütmekle suçladı.

Seçim gündemi: Güvenlik zafiyetleri ve savaş suçu iddiaları

Seçim kampanyasının merkezinde, 7 Ekim 2023 olaylarından önce yaşandığı öne sürülen güvenlik ve istihbarat zafiyetleri yer aldı. Muhalefet, saldırıların önlenememesinden Netanyahu hükümetini sorumlu tutarak ülke çapında bağımsız bir soruşturma açılmasını talep ediyor.

Gazze’deki sağlık yetkililerinin verilerine göre 74 binden fazla Filistinlinin can verdiği askeri operasyonlar, İsrail’in uluslararası alandaki konumunu da sarstı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Gazze’de işlenen savaş suçları sebebiyle hakkında tutuklama kararı çıkardığı Netanyahu, aynı zamanda yurt içinde uzun süredir devam eden yolsuzluk davasıyla da mücadele ediyor.

Filistin politikalarında değişim beklenmiyor

Muhalefetin güç kazanmasına rağmen, sandıktan kim çıkarsa çıksın İsrail’in Filistin politikasında radikal bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Netanyahu’nun en büyük rakibi Eisenkot da iki devletli çözüm önerisine karşı çıkıyor. Kampanya süresince ana akım partilerin tartışmaları Filistin politikasından ziyade güvenlik, yönetim ve siyasi sorumluluk konularına odaklandı.

Kilit rol aşırı sağda ve koalisyon çıkmazı

İsrail’in nispi temsil sisteminde hükümet kurulabilmesi için 120 sandalyeli parlamentoda en az 61 milletvekilinin desteği şart. Anketler, sağ blok ile muhalefetin bu sayıya tek başına ulaşmasının zor olduğunu gösteriyor. Netanyahu’nun yeniden hükümet kurabilmesi için mevcut aşırı sağcı ortakları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’in desteğine ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

Resmi sonuçlar 4 Kasım'da

Sandıkların kapanmasının ardından çıkış anketleri ilk tabloları ortaya koyacak. Kesin sonuçların 30 Ekim’e kadar netleşmesi, resmi sonuçların ise 4 Kasım’da yayımlanması bekleniyor. Eğer hiçbir aday koalisyon hükümetini kuramazsa ülke yeniden seçime gidecek ve Netanyahu yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görevine devam edecek. (ANKA)