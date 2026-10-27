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27 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

TÜİK: Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,4 oldu

27 Ekim 2026, Salı 11:20
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylül ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,4’e yükseldi. Atıl işgücü oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 31,2 oldu.

 


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Eylül ayına dair İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi. İşsiz sayısı 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. 

İşsiz sayısı 2 milyon 967 bine yükseldi  

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 198 bin kişi artarak 2 milyon 967 bin kişi oldu. 

İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 445 bin oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı arttı

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü, Eylül ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi artarak 35 milyon 412 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 52,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 14,8 oldu  

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puan artarak yüzde 14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 10,4, kadınlarda ise yüzde 23,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 31,2'ye yükseldi 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 31,2 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,7 olarak tahmin edildi. (ANKA)

Etiketler: TÜİK, İşgücü istatistikleri, istihdam oranları, işsizlik oranları
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