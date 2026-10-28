Üniversite eğitiminde 37. sıradayız

Dünyanın üniversite mezunu yetişkin nüfusunun toplam nüfusa oranına göre hazırlanmış 47 ülkeli bir listede Türkiye kendisine 37. sırada yer buldu.

Visual Capitalist isimli site, ülkelerdeki vatandaşların eğitim seviyelerine dair bilgileri Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Nüfus Tahminleri ve Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerinden derledi. Listede Kanada yüzde 64 üniversite eğitimi oranı ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 59 ile İrlanda, yüzde 59 ile Japonya ve yüzde 58 ile Güney Kore izledi. Üniversite eğitimi almış kişilerin sayısının büyüklüğü açısından 152,4 milyon ile Çin birinci sırada yer alırken, Çin’i 119,2 milyon ile Hindistan ve 93 milyon ile ABD takip etti. Listede Türkiye 37’nci sırada yer aldı. Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 28’i, yaklaşık 13,3 milyon kişi üniversite eğitimi aldı. Türkiye, yüzde 28’lik oranla Kosta Rika’yla aynı sırayı paylaştı. Haber Merkezi

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