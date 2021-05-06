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6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hastanelerimiz

Selim Fırtına
06 Mayıs 2021, Perşembe
Bugün 8.40’ta diş randevum vardı.

Hastaneye gittim GSS borcu ödenmediği için 6 lira vezneye ödedim. Verilen makbuzu merak edip inceledim. Çünkü daha önce gittiğim hastanelerden birinin makbuzunda “600.01.94 cumhurbaşkanlığı kararı ile muaf tutulan hasta” başka bir hastaneninkinde “600.01.94 cumhurbaşkanlığı” yazıyordu.

Neyse şimdi gittiğim diş hastanesinin makbuzunda “600.01.94 GSS prim borçlu” yazıyor. Yılbaşından önce diş etlerim genel olarak iltihaplanıyordu. Yine bu hastaneye gidip muayene oldum. Pandemi döneminde tedavi yapılmadığını belki diğer illerdeki diş fakültelerinde tedavi olabileceğimi söyleyip gönderdiler.

Bu arada bir de özele gidip fiyat öğreneyim dedim. İnceleyip aynı teşhis (kanal tedavisi) konuldu tedaviyi 1 ay sonrasına fiyatı 600 tl denilince yaptırmadım. Başka yere sordum 1000 tl dediler. Mecburen randevu aldığım bu hastaneye  geldim. Devlet hastanelerinde tedavi yapılmaması (olsa da nadiren) özeldeki doktorların mesailerini arttırmıştı. Bugün de yoğunluk bundan dolayı olmadığını düşünüyorum. Neyse doktor hanım koltuğa oturun dedi. Ceketimi çıkaracak oldum çıkarmadan eşyalarınız da elinizde olsun dedi. 

Neyse doktor hanım dişime uzaktan bakıp sizin kanal tedavisi değil diş eti uzmanına görünmeniz gerekir. O da izne ayrıldı 2 ay sonra Haziran ayında gelince randevu alın dedi. Benim dişim sürekli iltihaplanıp her fırçaladığımda kanıyor, kanal tedavisi gerektiğini bu hastanede söylediler dedim. Söylediklerini tekrarlayıp Haziranda gelin dedi. 

Neyse aşağıdaki danışmaya durumu anlattım. Hasta hakları birimine söyleyin dedi. Oraya anlattım dışarıda beklememi istedi. Beklerken telefonla birilerine anlattı. Sonra benimle gelin deyip muayene odalarından birinin önünde beklemem istendi. 10-15 dk sonra beni çağırdılar. Takım elbiseli olanlardan biri tekrardan dişimi kontrol edip kanal tedavisine gerek olmadığını düzenli fırçalayıp yazacağı ilâçlarla geçeceğini olmazsa 1 ay sonra kendisine gelmemi söyledi. Kendisine çağırınca her halde diş eti uzmanını çağırmışlar galiba dedim içimden. İlâç yazması için kendisini takip ettim. Başhekim odasına girdi çıktı. Meğer başhekimmiş. Sekretere reçeteyi yazdırıp gönderdi. Ama her fırçalamada kanayan dişe hastanede hiç müdahale edilmeden ilâçla tedavi edilebileceğini öğrenmiş oldum.

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