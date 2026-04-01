İnsanı bekleyen mükâfat ve ceza menzilleri

Sonsuz maksat ve gayeler için bu kâinatı yaratan Cenab-ı Hak, diğer varlıklar içinde insan türünü yaratıp, bu güzel dünyayı da onlar için bir imtihan meydanı yapmıştır.

“Hanginizin ameli daha güzel olacak diye denemek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur.” (Mülk Suresi: 2) fermanı ile insanların yaratılış maksadı ortaya konmuştur. İnsanoğlundan istenen asıl vazife, bu kâinatın yaratıcısını tanımak ve O’na iman ile ibadet etmektir. İşte, yaratılışın bu maksadına uygun hayat sürenlerle, aksine hareket edenler için, ölüm ötesinde ebedî bir mükâfat ile daimî bir ceza menzilleri hazırlandığı bütün semavî mukaddes kitaplarda haberler verilmiştir.

Özellikle, mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuda geniş ve teferruatlı bilgiler ayetlerle izah edilmiştir. Meselâ: “İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için, içinde ırmaklar akan Cennetler olduğunu müjdele. O Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde ‘Bu daha önce bize verilen rızıktandır.’ diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine benzer) olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Bakara Suresi: 25)

Bunun gibi daha pek çok ayetler vardır: “Mü’min olarak erkek ve kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar Cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa Suresi: 124) Başka bir ayet: “Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel, köşkler va’d etti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük bir başarıdır.” (Tevbe Suresi: 72) Diğer bir ayet: “İşte onlar için, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bilezikler ile süslenecekler, ince ve kalın ipekten elbiseler giyeceklerdir. O, ne güzel karşılıktır! Cennet de ne güzel yaslanacak yerdir!” (Kehf Suresi: 31)

Örnek olarak iktibas ettiğimiz bu ayetler gibi yüzlerce Kur’ân ayetleri, bu dünya hayatındaki imtihanı başarı ile verenler için Allah’ın vaad ettiği mükâfat menzilleri, muhtelif isimlerdeki cennetlerdir. Sekiz tabakadan meydana gelen Cennetler ve derecelerinin, insanların bu dünyadan gönderdiği sevaplarına göre farklılığı olacaktır. Allah, asla vaad ettiği şeyden dönmez, verdiği söze muhalefet etmez. Sonsuz olan kudreti ise her şeye yeter. Bir baharı yaratmak, bir çiçek kadar Ona kolay gelir. Cennetin icadı bir bahar kadar kolaydır. İnsanın fıtratı ise, ebedî bir âlemi ve daimî bir Cenneti icap ettirir. Çünkü, insanın bütün istidat ve kabiliyetleri, emel ve istekleri Cennete bakar ve onu ister. Elbette bu kabiliyet ve istekleri ona veren, onları ziyan etmeyecektir.

Evet, Cennet kelimelerle tarifi mümkün olmayacak kadar güzelliklerle dolu bir mükâfat menzili iken, dünyadayken inkâr ve isyan içinde yaşayanlar için de ebedî cehennemler vardır. Cehennem azabı hakkında yüzlerce Kur’ân ayetleri vardır. Ahiret ve Cehennem bir hayal veya masal değildir. Gerçeğin ta kendisidir. “Onlar Cehennemde ‘Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki, dünyada iken işlemekte olduğumuz amellerden başka salih ameller işleyelim.’ diye bağrışırlar. Onlara şöyle denilir: Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin, düşünüp öğüt alacağı kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azabı. Çünkü, zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” Evet, durum bu.