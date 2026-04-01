"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İnsanı bekleyen mükâfat ve ceza menzilleri

Sami CEBECİ
01 Nisan 2026, Çarşamba
Sonsuz maksat ve gayeler için bu kâinatı yaratan Cenab-ı Hak, diğer varlıklar içinde insan türünü yaratıp, bu güzel dünyayı da onlar için bir imtihan meydanı yapmıştır.

“Hanginizin ameli daha güzel olacak diye denemek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur.” (Mülk Suresi: 2) fermanı ile insanların yaratılış maksadı ortaya konmuştur. İnsanoğlundan istenen asıl vazife, bu kâinatın yaratıcısını tanımak ve O’na iman ile ibadet etmektir. İşte, yaratılışın bu maksadına uygun hayat sürenlerle, aksine hareket edenler için, ölüm ötesinde ebedî bir mükâfat ile daimî bir ceza menzilleri hazırlandığı bütün semavî mukaddes kitaplarda haberler verilmiştir.

Özellikle, mukaddes kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuda geniş ve teferruatlı bilgiler ayetlerle izah edilmiştir. Meselâ: “İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için, içinde ırmaklar akan Cennetler olduğunu müjdele. O Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde ‘Bu daha önce bize verilen rızıktandır.’ diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine benzer) olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî olarak kalacaklardır.” (Bakara Suresi: 25)

Bunun gibi daha pek çok ayetler vardır: “Mü’min olarak erkek ve kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar Cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa Suresi: 124) Başka bir ayet: “Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel, köşkler va’d etti. Allah’ın rızası ise, bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük bir başarıdır.” (Tevbe Suresi: 72) Diğer bir ayet: “İşte onlar için, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bilezikler ile süslenecekler, ince ve kalın ipekten elbiseler giyeceklerdir. O, ne güzel karşılıktır! Cennet de ne güzel yaslanacak yerdir!” (Kehf Suresi: 31)

Örnek olarak iktibas ettiğimiz bu ayetler gibi yüzlerce Kur’ân ayetleri, bu dünya hayatındaki imtihanı başarı ile verenler için Allah’ın vaad ettiği mükâfat menzilleri, muhtelif isimlerdeki cennetlerdir. Sekiz tabakadan meydana gelen Cennetler ve derecelerinin, insanların bu dünyadan gönderdiği sevaplarına göre farklılığı olacaktır. Allah, asla vaad ettiği şeyden dönmez, verdiği söze muhalefet etmez. Sonsuz olan kudreti ise her şeye yeter. Bir baharı yaratmak, bir çiçek kadar Ona kolay gelir. Cennetin icadı bir bahar kadar kolaydır. İnsanın fıtratı ise, ebedî bir âlemi ve daimî bir Cenneti icap ettirir. Çünkü, insanın bütün istidat ve kabiliyetleri, emel ve istekleri Cennete bakar ve onu ister. Elbette bu kabiliyet ve istekleri ona veren, onları ziyan etmeyecektir.

Evet, Cennet kelimelerle tarifi mümkün olmayacak kadar güzelliklerle dolu bir mükâfat menzili iken, dünyadayken inkâr ve isyan içinde yaşayanlar için de ebedî cehennemler vardır. Cehennem azabı hakkında yüzlerce Kur’ân ayetleri vardır. Ahiret ve Cehennem bir hayal veya masal değildir. Gerçeğin ta kendisidir. “Onlar Cehennemde ‘Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki, dünyada iken işlemekte olduğumuz amellerden başka salih ameller işleyelim.’ diye bağrışırlar. Onlara şöyle denilir: Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin, düşünüp öğüt alacağı kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azabı. Çünkü, zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” Evet, durum bu.

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 10 kişi yaralandı

    Türkiye yeniden Dünya Kupası'nda

    Orta Doğu'daki askeri varlığını artırma kararı aldı

    Bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    ABD’li gazeteci kaçırıldı

    WSJ: Trump, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa da İran'a saldırıları sonlandırmaya hazır

    "Rusya'nın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın uzun sürmesini istediğinden eminim"

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kalp masajı yapılan polis memuru şehit oldu

    Yargımızın röntgeni çekildi

    İran: Suudi Arabistan'ı kardeş bir ülke olarak görüyoruz

    İngiltere: ABD/İsrail-İran Savaşı'na sürüklenmeyeceğiz

    Filistin Devlet Başkanlığı: İsrail Meclisinin "idam yasasını" reddediyoruz!

    Dünyadan tepki yağıyor! - İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı!

    İspanyol Pablo da İslam'a koştu ''Adil'' oldu

    Mama fiyatları, 3 çocuk tavsiyesi ile çelişiyor

    Barınma krizi derinleşiyor - 7.3 milyon aile kiracı - Gelirin %66’sı kiraya gidiyor

    Sisi’den Trump’a: Bize yardım et ve savaşı durdur

    MSB: İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

    İsrailli gençler gelecekten endişeli

