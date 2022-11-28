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28 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Almanya ile İspanya berabere kaldı

28 Kasım 2022, Pazartesi 00:24
2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İspanya ile Almanya 1-1 berabere kaldı.

Dünya Kupası'nın ilk büyük kapışması öncesinde Al Bayt Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. İspanya maça beklendiği gibi topa daha çok sahip olup, bol pas yaparak başladı. Almanya ise orta sahada presle kaptığı toplarla rakip alana hızlı geçmeye çalıştı.

İlk yarının en net fırsatını İspanya 7. dakikada yakaladı. Paslarla rakip kaleye yaklaşan İspanyol oyuncular, topu ceza sahası önündeki Olmo ile buluşturdu. Olmo'nun sol çaprazdan çok sert şutunda, kaleci Neuer'in tokatladığı meşin yuvarlak, önce üst direğe çarptı ardından da kornere çıktı.

Duran toplarda etkili olması beklenen Almanya, 39. dakikada kazandığı serbest vuruşta Rudiger ile golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Almanya 56. dakika net bir fırsattan yararlanamadı. İspanya savunmasına pres yapan Alman futbolcular, rakip ceza yayı önünde topu kaptı. Ceza sahasında topla buluşan İlkay, uygun pozisyondaki Kimmich'e pasını attı. Kimmich'in sert şutunda, kaleci Simon sağına uzanıp topu kornere çeldi.

Mücadelenin 62. dakikasında İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Jordi Alba'nın ön direğe yerden gönderdiği topa Morata ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

İspanya'nın golünden sonra Alman oyuncular hücumda daha kalabalıktı. Sane'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Musiala, ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Musiala'nın sert şutunda kaleci Simon'un koluna çarpan top kornere çıktı.

Almanya aradığı golü 83. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Füllkrug ile buldu. Sane'nin ara pasına hareketlenen Musiala'dan seken top ceza sahasındaki Füllkrug'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 1-1. 

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele karşılıklı gollerle berabere sona erdi.

Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşmayı 68 bin 895 taraftarın izlediği açıklandı.

AA

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