Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı: Lookman, UEFA tarihine geçti, Leverkusen, 51 maç sonra kaybetti

UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0 yenen İtalyan ekibi Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı.

Dublin Arena'da tribünlerin "Mavi" yakasının büyük coşkusuyla başlayan mücadelede kanatlardan rakip kaleye yüklenen Atalanta, 12. dakikada skor tabelasını değiştirerek taraftarını çok bekletmedi. Sağ taraftan ceza alanına giren Zappacosta'nın arka direğe çıkardığı topu Palacios'a rağmen şık bir vuruşla tamamlayan Nijeryalı futbolcu Lookman, takımını 1-0 öne geçirdi.

Yarı alanından çıkmakta zorlanan Alman ekibinin top kaybında meşin yuvarlakla buluşan ve Xhaka'yı çalımlayarak kaleyi karşısına alan Lookman, Dk. 26'da ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla topu Kovar'ın solundan bir kez daha ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada Bayer Leverkusen, farkı bire indirmeye çok yaklaştı. Sol taraftan ceza alanına giren Grimaldo, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Musso'nun kucağına bıraktı.

Bu sezon ortaya koyduğu futboldan çok uzak bir görüntü sergileyen Bayer Leverkusen karşısında oyunun kontrolünü elden bırakmayan Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, devre arasına 2-0 önde gitti.

Lookman, ikinci yarıda da durmadı

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Lookman'ın damga vurduğu mücadelenin ikinci yarısına Nijeryalı yıldızı Boniface hamlesiyle başladı.

15 dakikalık bölümde Bayer Leverkusen baskısını gol yemeden atlatan Atalanta, rakibinin pas trafiğini bozarak yeniden kaleci Kovar'ı tehdit eden ataklar geliştirdi.

75. dakikada kendi yarı alanından çıkan Scamacca'nın pasında topla buluşan Lookman, Tapsoba'yı çalımladıktan sonra kaleci Kovar'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Bundesliga'da namağlup şampiyonluğa ulaşan, tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'i Lookman'ın golleriyle 3-0 yenen Atalanta, tarihinde oynadığı ilk Avrupa kupası finalinde şampiyonluğa ulaştı.

Lookman, UEFA tarihine geçti

Attığı üç golle takımına kupayı getiren Atalanta'nın 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman, UEFA tarihine geçti.

Lookman, UEFA turnuvaları finalinde "hat-trick" yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Nijeryalı yıldız ayrıca UEFA Avrupa Ligi tarihinde finalde üç gol atan ilk futbolcu olarak bir başka başarıya imza attı.

Gasperini, Avrupa'daki başarısını kupayla taçlandırdı

2016 yılında takımın başına geçen ve Atalanta ile 8 sezonun 6'sında Avrupa futbolunda boy gösteren Gian Piero Gasperini, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak bu kulvardaki başarılı performansını kupayla taçlandırdı.

İtalya'da iki kez sezonun teknik direktörü seçilen 66 yaşındaki Gasperini, mavi-siyahlı takımla daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmişti.

Gasperini, kariyerinin ilk Avrupa kupası finalini kazanan en yaşlı teknik direktör olurken, Maurizio Sarri'den sonra UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci İtalyan teknik adam oldu.

İtalyan takımları kupayı 10. kez kazandı

Atalanta'nın şampiyonluğa ulaşmasının ardından İtalyan ekiplerinin UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sayısı 10'a yükseldi.

İtalyan takımları 9 şampiyonluk yaşayan İngiltere'yi geride bırakarak listede ikinci sıraya yerleşirken, İspanya 14 kupayla zirvede yer alıyor.

Leverkusen, Atalanta karşısında yine kazanamadı

UEFA organizasyonlarında bugüne kadar Bayer Leverkusen ile oynadıkları iki maçı kazanan Atalanta, Dublin'de de sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bayer Leverkusen ve Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-22 sezonunun son 16 turunda eşleşmiş, ilk maçı sahasında 3-2 kazanan mavi-siyahlılar, deplasmanda da 1-0 galip gelerek çeyrek finale çıkmıştı.

Leverkusen, 51 maç sonra kaybetti

Tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen'in serisi Atalanta karşısında son buldu.

Alman temsilcisi, Aralık 1963-Şubat 1965 tarihlerinde Benfica'ya ait 48 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmış ve 51 maça çıkarmıştı.

Bayer Leverkusen'in "namağlup üçleme" hedefi, Atalanta yenilgisiyle gerçekleşmedi.

Bundesliga'yı kazanan Xabi Alonso'nun öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi ve 25 Mayıs'taki Almanya Kupası'nı da kazanmaları halinde yenilgi yüzü görmeden üç kupaya uzanacaktı.

36 yıl sonra çıktığı ikinci finalde kupa gelmedi

Turnuvada 36 yıl sonra ikinci finaline çıkan Bayer Leverkusen, bu kez kupayı müzesine götüremedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde, 1987-88 sezonunda final oynayan Alman ekibi, İspanyol temsilcisi Espanyol'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu.