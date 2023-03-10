Başakşehir, Gent'le berabere kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Belçika'nın Gent ekibiyle 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, tur şansını İstanbul'a taşıdı.

Gent kentindeki Ghelamco Arena'da yoğun sağanak altında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, 16. dakikada Stefano Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 35. dakikada Gift Orban'ın golüyle karşılık verirken, maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Yağış nedeniyle ikinci yarıda oldukça ağırlaşan saha zemininde takımlar futbol oynamakta zorlanırken, top sık sık sahadaki su ve çamur birikintilerine takıldı.

İkinci yarıda takımların pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Avrupa'daki başarılı performansını sürdürüyor

Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansını devam ettirdi.

Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Medipol Başakşehir, diğer maçların 8'ini kazanırken, 4'ünde ise berabere kaldı.

Bu maçlarda 27 kez ağları havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 8 gol gördü.

Okaka'nın Avrupa Konferans Ligi'ndeki 6. golü

Karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golünü atan Stefano Okaka, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. kez ağları havalandırdı.

Okaka, Konferans Ligi'nde eleme turu ve grup aşamasında 5 kez meşin yuvarlağı filelere yollamıştı.

Stefano Okaka'nın ayrıca Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

Sakatlık geçiren Karzev devam edemedi

Medipol Başakşehirli futbolcu Eden Karzev, maçın başında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 10. dakikasında sağ ayağında yaşadığı sakatlık sonrası saha içinde tedavisi yapılan Karzev, bir süre kendini denedikten sonra kenar yönetimine oyuna deva edemeyeceğini işaret etti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Karzev'in yerine Danijel Aleksic oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu: İstanbul'da inşallah çeyrek finale kalan takım olmak istiyoruz

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Gent ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktör Emre Belözoğlu, zorlu hava şartlarında oynanan karşılaşmanın sonucunun kendileri için kötü olmadığını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belözoğlu, sağanak nedeniyle saha zemininin bozulduğunu belirterek, "Maçın iki takım için zor olacağını söylemiştim. Saha ve hava şartlarına bakıldığında iki takım oyuncularını da tebrik etmek gerekiyor. Benim öncellikli görevim, oyuncularıma teşekkür etmek olmalı. Göstermiş oldukları mücadele ve arzu... Özellikle maçın ikinci yarısında hepsiyle gurur duyduğumu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, maçın ilk yarısında istedikleği oyunu sergileyemediklerini vurgulayarak, "Beraberlik bizim için bu saha ve hava şartlarında kötü bir skor diyemem. Maçın ilk yarısında daha iyisini yapabilirdik. Sahanın biraz daha iyi olduğu dönemde topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Karşımızda dinamik, sert, kaos oyunundan çok iyi beslenen bir takım var. Onlarla mücadele edebilecek gücümüz olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. İstanbul'da inşallah çeyrek finale kalan takım olmak istiyoruz." diye konuştu.

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck: Zeminin azizliğine uğradık

Gent Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında kötü saha zemini nedeniyle istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Belçikalı teknik adam, ilk dakikalarda zorlandıklarını belirterek, "Geriye düştükten sonra reaksiyon gösterdik. Golü de bulduk ve daha iyi oynamaya başladık. Devreye girmeden önce bulduğumuz iyi pozisyonu, zeminin iyi olmamasından dolayı maalesef kaçırdık. Bu zeminde oynamak çok zor. Stadımız çok güzel. Belçika'nın en güzel stadına sahibiz ama maalesef zeminde büyük sıkıntılar var." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in çok iyi bir takım olduğunu anlatan Hein Vanhaezebrouck, "Bugün Başakşehir'i yenebilirdik. Zeminin azizliğine uğradık. Çok yazık oldu. Haftaya daha iyi bir performans göstererek Başakşehir'i devirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yarı

16. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler'in yaptığı şık ortada, kale sahası önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

24. dakikada gelişen Gent atağında sağdan yapılan ortada, ceza sahasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırdığı topu sol çaprazda Fofana kontrol etti. Bu futbolcu uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

25. dakikada Castro-Montes'in sağdan ortasına ceza sahasında Kums'un yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Gent beraberliği sağladı. Ara pasla soldan ceza sahasına giren Fofana'nın yerden ortasında, penaltı noktası üzerindeki Cuypers vuruşunu yaptı. Kale sahasında Volkan Babacan'ın kontrol edemediği topu Orban ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

45+2. dakikada Castro-Montes'in gönderdiği uzun topta sağdan hızla ilerleyen Orban, ters taraftan ceza sahasına giren Hong'a pasını çıkardı. Ceza sahasında uygun durumda bulunan Hong'un uzanarak ayak koyduğu top, yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Roef topu kontrol etti.

63. dakikada Medipol Başakşehir çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Aleksic'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç, kaleci Roef'i de geçtikten sonra son çizgide vuruşunu yaptı. Kaleye paralel giden top ters taraftan dışarı çıktı.

88. dakikada De Sart'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında Depoitre'nin kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan üst direğe de çarpan topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.