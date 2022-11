Başakşehir, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki son maçında ağırladığı İskoçya'nın Hearts takımını 3-1 yenen Medipol Başakşehir, grup lideri olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında Medipol Başakşehir, sahasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı 3-1 mağlup etti.

4. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz'in kullandığı kornerde altı pas önüne gelen topa Ndayishimiye kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

33. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 2'ye yükseltti. Duarte'nin savunma arkasına attığı uzun pasa Okaka hareketlendi. Kaleci Gordon ceza sahası dışına çıkıp, Okaka'dan önce topu uzaklaştırmak istedi. İki oyuncunun da dokunamadığı top Serdar Gürler'in önünde kaldı. Ceza sahasına giren Serdar, açısını düzeltip şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

36. dakikada sol kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Serdar Gürler, arka direkteki Traore'ye pasını attı. Traore'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Gordon'dan döndü. Bir daha meşin yuvarlağı önünde bulan Traore, bir kez daha şutunu çekti, kaleci Gordon bu kez ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

Grubunu 13 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir, son 16 turuna yükseldi.

56. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde Ndayishimiye kafayı vururken, top az farkla yandan auta çıktı.

64. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Ömer Ali Şahiner, ceza sahasındaki Berkay'a pasını attı. Açısını düzelten Berkay'ın sert ve düzgün şutunda top ağlara gitti: 3-0.

90. dakikada Hearts farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren McKay, Shankland'a yerden pasını gönderdi. Shankland'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muhammed'den sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağı Atkinson ağlara gönderdi: 3-1.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Medipol Başakşehir doğrudan son 16 turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Hearts'ı 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, grubu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu kulvardaki maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Başakşehir, aynı puana sahip Fiorentina'ya ikili averajda üstünlük sağlayıp, grubu lider tamamladı. Başakşehir, play-off turu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselme hakkı elde etti.

Gruptaki diğer maçta Fiorentina, deplasmanda Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yenmesine rağmen ikinci olarak play-off turu oynamaya hak kazandı. Hearts, grubu 6 puanla üçüncü, RFS ise 2 puanla son sırada bitirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu kuraları 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Son 16 turu maçları ise 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Ndayishimiye bu sezon 6. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Burundili oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü Hearts'a attı.

Hearts karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Ndayishimiye, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti. Ndayisihmiye, turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'de oynadığı maçlarda da 3 kez gol sevinci yaşadı.

Serdar Gürler ve Berkay Özcan da Medipol Başakşehir ile Avrupa kupalarındaki gol sayılarını 3'e çıkardı.

Hearts'a 2 maçta 7 gol

Medipol Başakşehir, İskoç temsilcisi Hearts'a iki maçta toplam 7 gol attı.

İskoçya'daki maçı 4-0 kazanan turuncu-lacivertli ekip, rakibine İstanbul'da da 3 gol attı. İstanbul ekibi, rakibiyle oynadığı iki maçta kalesinde 1 gol gördü.

"Hedefimiz son 16'ydı. Çeyrek finale kalacak gücümüz olduğunu da düşünüyorum"

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, son 16'ya kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Bütün futbolcu arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında bu sezonki 12. maçımızı oynadık. Çok değerli işler yaptılar." dedi.

Böyle bir oyuncu grubunun teknik direktörlüğünü yapmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Beraber gelişiyoruz ve öğreniyoruz. Ülkemize de puan ve oyun anlamında katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Bunu hep birlikte başardık. İnşallah bu yolun devamında çeyrek finaller, finaller yaşarız. İlk hedefimizi başardık. Hedefimiz son 16'ydı. Çeyrek finale kalacak gücümüz olduğunu da düşünüyorum. Rakip kim olursa olsun, her takımla başa baş oynayabilecek bir oyuncu gurubumuz var. İnşallah ülkemize puanlar kazandırmayı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.

Teknik adamlıktaki ilk yıllarında böyle bir başarı elde ettiği için mutlu olduğunun altını çizen Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Elimden geldiğince hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbolculuğumda da böyleydi. Kazanmayı hep sevdim. Kaybetmeyi sevmediğimi herkes bilir. Teknik adamlıkta da böyle bir kariyerim olsun istiyorum. Bu bir ekip işi. Oyuncularla beraber kazanılacak maçlar ve kupalar var. Hiçbir teknik adam tek başına bir şey başaramaz. İşin yüzde 20-30'u sizde bitiyor. Geri kalan yüzde 70-80'lik kısmı oyuncularda. Böyle bir oyuncu grubuyla başlamak benim için de çok büyük bir artı oldu. Bir seneyi geçti, onlar beni, ben onları tanıdım. Beraber çalışmak çok keyifli. Hep beraber başardık. Başarıda en büyük pay sahibi futbolcu arkadaşlarım."

"Başarının bir sınırı yok. Tabii ki hedefler şampiyonluklar, kupalardır." değerlendirmesinde bulunan genç teknik adam, "Öncelikli hedefimiz çeyrek finale kalmak. Ligde de Başakşehir'in yıllardır süre gelen alışkanlığı var. Bununla beraber şampiyonlukla taçlandırdığı senesi oldu. En üstte kalmak için büyük takımlarla yarışacağız. Onlara kendi oyun gücümüzle mücadele edeceğimizi göstermeye devam edeceğiz. Ligde de konumumuz gayet iyi. Pazartesi günü (Atakaş Hatayspor) zorlu bir maçımız var. Her maç zor. Hedefimiz her maçı kazanmak için oynamak. Şu an bunun keyfini çıkartacağız. Pazartesi bizi zorlu bir maç bekliyor." diyerek sözlerini tamamladı.

"Başakşehir zor bir rakip, çok kaliteli ve iyi bir takım"

Hearts'ın teknik direktörü Robbie Neilson, Başakşehir'in haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Neilson, "Başakşehir zor bir rakip, çok kaliteli ve iyi bir takım. Bugünkü galibiyeti de grupta bulundukları yeri de hak ettiler. Biz Konferans Ligi'nde iyi bir tecrübe kazandık. Bu maçta genel olarak iyi defans yaptık. Henüz 4. dakikada gol yedik, bir golü de duran toptan yedik. Bizim için önemli olan buralarda sürekli olmak. Seneye daha iyi performans sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar sonra Avrupa kupalarında mücadele ettikleri için mutlu olduklarını aktaran Robbie Neilson, "16-18 yılda ilk kez buralara geldik, grupta puanlar topladık. Fiorentina ve Başakşehir gibi takımlara goller de attık. Gruptan çıkamadık ancak Avrupa kupalarına geri dönmek kulübümüz için harika bir tecrübe oldu." şeklinde konuştu.

"En büyük hayalimiz finale ulaşmak"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde en büyük hayallerinin final oynamak olduğunu söyledi.

Medipol Başakşehir'in İskoç ekibi Hearts'ı 3-1 mağlup ederek grubunu lider tamamlayıp son 16 turuna kaldığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Başakşehir bu maçlara çıkarken taraftarı, arması, renkleri ve camiası için çıkıyor. Ancak biz bunları milli maç gibi oynuyoruz. Başakşehir'in bu gruptan lider çıkması, Fiorentina'nın ikinci çıkıyor olması mutluluk. Başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum." dedi.

Avrupa kupalarında 8. senede 48 maçı geride bıraktıklarını aktaran Gümüşdağ, "8 seneye 50'yi sığdırmış olacağız. Zannediyorum Mart ayına kadar maçımız yok. Baktığımızda 9 sezonda 8 kere Avrupa'ya gidebilmek, orada başarılı olabilmek önemli. Bir önceki dönemde şampiyonlukta da Kopenhag maçı sonrasında orada ilk 16'daydık. Burada da Roma'nın kupa kaldırdığı, Mourinho'nun gözyaşı döktüğü kupada ilk 16'ya kalmamız çok büyük mutluluk. Sanıyorum son 5 yılda ülkeye en çok puan kazandıran ikinci takımız. Bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hedeflerinin sorulması üzerine, "Biz zirveyi zorlayan, şampiyonluk kupası kaldırmış ve DNA'sında Avrupa olan bir takımız. Sürekli Avrupa'da mücadele veriyoruz. Bu istikrar çok önemli. Avrupa'ya 5 yılda bir giden takım değiliz. Başakşehir'in başarısı göz ardı edilemez. Ben inanıyorum ki etap etap gideceğiz. Çeyrek final, yarı final... Neden final olmasın? En büyük hayalimiz finale ulaşmak." diye konuştu.

Gümüşdağ, ligde de iddialı olduklarını belirterek, "Biz 9. sezondayız. 8 sezonda 1 kere ligi 5'in altında bitirdik. Yedi sezon hiç 5. olmadık. Sürekli zirveyi, ilk 4'ün içinde olmayı, şampiyonluğu hedefledik. Sürekli zirveyi zorlayan takım olduk. Zorlayan takım olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk yarışında olmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Göksel Gümüşdağ, Süper Lig'deki hakem performanslarıyla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Futbol da en çok konuşulan şey hakemlerdir. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi ve yönetimi gayret içinde. Geçen hafta VAR ile ilgili toplantı yapıldı, programa davet edildik. Dolayısıyla bir şeffaflık içinde çaba sarf ediyorlar. Samimiyetlerine inanıyorum. Hakemlerin performansı çok iyi diyemem ama samimi bir gayret, iyi niyet var. İnanıyorum ki hakemlik müessesinde eskiye göre çok daha önemli adımlar atacaklar."