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25 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 56

'Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün'

24 Şubat 2025, Pazartesi 23:00
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, derbi galibiyeti almadan da şampiyonluğun mümkün olduğunu söyledi.

İRAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Sloven hakem Slavko Vincic'in performansından övgüyle söz etti.

Hakemin çok iyi bir maç çıkardığını dile getiren 62 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bence derbi galibiyeti almadan şampiyon olmak mümkün. Bugünkü maçın büyük ve iyi maç olmasının sorumlusu hakemdi. İki taraf adına iyi mücadele vardı. Bir takım beraberlik, diğer takım kazanmak istiyordu ama futbolda bu durum normal. 20. saniyede ilk yapmaya çalıştıkları şey 18 yaşındaki oyuncumuza sarı kart göstertmekti. Yer altı stratejisinde çok güçlüler. Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakem üst düzey bir maç çıkardı. Hakemin performansı bence üst düzeydi. Aynı zamanda çekişmeli bir maç oldu. Futbol güzelliği anlamında çok iyi değildi belki ama çekişmeli bir maç oldu. Yurt dışında da bu maçı izleyenler güzel bir maç izledi, bunun ana etkeni de hakemdi. Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim. Duygu ve çekişme anlamında çok çok iyi bir maç oldu."

Galatasaray'ın çok iyi bir takım olmadığının ileri süren Mourinho, şöyle devam etti:

"Berabere kaldık, bugünün gerçeği bu. Eğerlerle konuşamayız. Kazanmaya çalıştık, onlar beraberliği istedi ve günün sonunda maç berabere bitti. Önümüzde çok maç var. Tekrardan üst üste maç kazanabilecek potansiyelimiz var. Büyük oyuncuları var, çok iyi bir takım değiller ama büyük oyuncuları var. Bazı oyuncularıyla daha önceden tanışıyorum ve onların başka bir şeye dönüştüklerini gördüm, farklılardı. 'Biz çok iyiyiz, çok güçlüyüz.' bunu göstermek istiyorlarsa o zaman her maç yabancı hakem isterler. Yabancı hakem olduğunda ne olduğunu gördük. UEFA'da eve döndüler, bize karşı evlerinde kaleye tek bir şut attılar. Kendi güçlerine inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler."

Karşılaşmada Yusuf Akçiçek'in etkileyici bir performans sergilediğini dile getiren Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur."

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