Derbide 3 puan Beşiktaş'ın oldu - Fenerbahçe'nin puan alamadığı ve gol atamadığı tek takım Beşiktaş oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 13. dakikasında maçtaki ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın dokunduğu meşin yuvarlağa Masuaku çok sert vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Talisca'ya ortaladı. Brezilyalı futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok gole engel oldu.

34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerde Masuaku kale sahası içine ortaladı. Bu pozisyonda Mustafa Hekimoğlu'ndan önce topa Talisca müdahale ederken, hakem Yasin Kol, Brezilyalı oyuncunun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Mert Müldür kafayla topu takım arkadaşlarına göndermek isterken meşin yuvarlak bir anda Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

51. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Talisca kullandı. Bu futbolcunun şutunda barajdan dönen top, yine Talisca'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun gelişine şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.

58. dakikada topu kapan Skriniar, ceza yayı önündeki Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

74. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok son anda uzanarak gole engel oldu.

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Skriniar, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya kafayla aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+8. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Immobile, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat iki hamlede topu kontrol etti.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Derbide Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti

Bu sonuçla Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.

Derbi kazanamadı

Fenerbahçe, bu sezon derbi galibiyeti elde edemedi.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında evinde Galatasaray'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, rövanşta rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Ligde deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, evinde de rakibine aynı skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da sahasında Galatasaray ile oynadığı derbiyi 2-1 yitirdi.

Puan alamadığı ve gol atamadığı tek takım Beşiktaş

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a karşı gol atamadı ve puan almayı başaramadı.

Siyah-beyazlılar dışında tüm takımlardan puan alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile bu sezon oynadığı 2 karşılaşmadan da gol atamadı.

17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduktan sonraki 17 müsabakasında yenilgi yaşamamıştı.

Bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 17 maçın ardından yine Beşiktaş'a aynı skorla mağlup oldu.

Kadıköy'de "Yönetim İstifa" sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş'ın öne geçmesinin ardından başkan Ali Koç ve yönetim aleyhine uzun süre tezahüratta bulundu.

İrfan Can Eğribayat penaltıda başarılı oldu

Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş karşısında penaltı kurtardı.

İrfan Can, 36. dakikada Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Beşiktaş, oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, oynadığı 5 derbinin 4'ünü kazanmayı başardı.

Sezonun ilk derbisinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, daha sonra ligde oynadığı derbilerde tek yenilgi yaşadı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra Tüpraş Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Sezonun ikinci yarısında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, Kadıköy'de konuk olduğu Fenerbahçe'yi de 1-0 mağlup ederek derbilerdeki 4. galibiyetine imza attı.

Ayrıca siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken rakibini Dolmabahçe'de 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, 20 sezon sonra Fenerbahçe'yi iki maçta da yendi

Siyah-beyazlı ekip, 20 yıl sonra Fenerbahçe ile aynı sezonda oynadığı 2 lig maçını da kazandı.

Son olarak 2004-2005 sezonunda hem iç sahada hem de deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden siyah-beyazlılar, o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, Kadıköy'de Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi derbide sarı-lacivertli takımı 4-3 yenerek bir sezonda oynanan iki derbiyi de kazanmıştı.

Siyah-beyazlılar, 20 senenin ardından Fenerbahçe'yi hem iç sahada hem de deplasmanda 1-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.

Gedson Fernandes, bir derbiyi daha boş geçmedi

Beşiktaş'ın derbideki golünü kaydeden Gedson Fernandes, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Büyük maçları boş geçmeyen Portekizli oyuncu, Trabzonspor ve Galatasaray müsabakalarının ardından Fenerbahçe filelerini de havalandırdı.

Profesyonel kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan ve toplam gol sayısını 11 yapan siyah-beyazlı futbolcu, Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde 3 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve Bodo/Glimt'e, Süper Lig'de ise Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.

Gedson Fernandes kendini affettirdi

Beşiktaş'ın ilk yarıda kazandığı penaltıyı değerlendiremeyen Gedson Fernandes, 44. dakikada kendini affettirdi.

34. dakikada Talisca'nın elle müdahalesinin ardından penaltı için topun başına geçen siyah-beyazlı oyuncunun 36. dakikadaki vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat sağ tarafına yatarak topu önledi.

Siyah-beyazlı oyuncu, 44. dakikada ise Mert Müldür'ün hatalı pasında yakaladığı fırsatı değerlendirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve penaltıdaki hatasını telafi etti.

Gedson Fernandes'in penaltıyı kullandığı esnada tribünlerden yüzüne lazer ışığı tutulması ise dikkatleri çekti.

Emrecan Terzi sakatlandı

Beşiktaş'ta bir savunma oyuncusu daha sakatlandı.

Derbi öncesinde Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'nin sakatlığı nedeniyle Arthur Masuaku'nun stoper olarak görev yapması nedeniyle sol bek olarak forma giyen siyah-beyazlı oyuncu Emrecan Terzi, 62. dakikada sakatlık yaşadı. Saha içinde müdahalesi yapılan Emrecan, oyundan alınırken yerine Uduokhai girdi.

Öte yandan Uduokhai, 5 maçlık aranın ardından siyah-beyazlı formayı giydi.

Uduokhai, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ardından Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Atakaş Hatayspor maçlarında sakatlığı gerekçesiyle görev yapamamıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ı alkışladı

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakayı kazanan Beşiktaşlı futbolcuları alkışlayarak tebrik etti.

Sarı-lacivertli futbolseverler, bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutlamak için taraftarının olduğu deplasman tribününe giden Beşiktaşlı futbolcuları alkışlarken, siyah-beyazlı yedek kulübesi de Fenerbahçe taraftarının jestine alkışla karşılık verdi.

Mourinho-Solskjaer rekabetinde Norveçli teknik adam öne geçti

Kadıköy'de oynanan derbi müsabakası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in 6. kez birbirlerine rakip olmasına sahne oldu.

Tamamı İngiltere'de olmak üzere daha önce 5 kez karşı karşıya gelen iki teknik adam, birbirlerine karşı 2'şer galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Solskjaer'in Beşiktaş'ı derbide Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 1-0 yenerken rekabette Norveçli teknik adam 3 galibiyete ulaştı ve öne geçti.

Öte yandan Solskjaer, Beşiktaş'ın başında çıktığı 2 derbi maçını da kazanmayı başardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok önemli 3 puan aldık. Bugün savaşan, çok iyi mücadele eden bir takım gördük. Defansta ve kontraatakta iyi işler yaptık. En iyi oyunumuzu oynamadık. Beraber savaşmanın sonucu olan harika bir sonuç aldık. Bunun her hafta devam etmesini istiyorum. Herkes terinin son damlasına kadar çalıştı." diye konuştu.

Beşiktaş'ın büyük maçlardaki performansına değinen Norveçli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu tür maçları her oyuncu çocukluğunda hayal eder. Bu maçlarda da en iyi performansı alırsınız. Takım bu maçlardan heyecan duyar. Fenerbahçe'ye karşı 3-5-2 mi yoksa 4-2-3-1 mi oynar diye analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin hangi sistemi oynayacağına dair analizler yaptık. İyi hazırlandığımız için kimin oynayacağı endişe verici değildi. Fenerbahçe Dzeko, Saint-Maximin, Talisca, En Nesyri gibi uzun oyunculara sahip. Bu anlamda gerçekten çok iyi savunma yaptık. Mert çok iyiydi, Paulista harika oynadı. Felix Uduokhai uzun süre sahalardan uzak kaldı. Sağlık ekibi 15 dakika oynayacağını söylemişti. Dzeko'nun girdiğini görünce onu çok bekletemedim. Uzun oyuncular girince ceza sahasını korumamız gerekiyordu. O da çok iyi döndü. Bu kadar kısa sürede döndürdüğü için sağlık ekibine de teşekkür ediyorum."

İlk 11'de sahaya çıkan genç oyunculardan söz eden Solskjaer, "Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu çok büyük yetenekler. Emrecan Terzi uzun süre sakattı. Geçen hafta döndü ve bugün çok iyi performans sergiledi. Mustafa Hekimoğlu 18 yaşına yeni girdi. Kendisinin çok büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Hızlı, tempolu ve karakter olarak çok iyi bir çocuk. Gelişmesi için ona yardım edeceğim. Semih'in de büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligi üçüncü sırada bitirmek için henüz bir avantaj kazanmadıklarını anlatan siyah-beyazlı teknik adam, "4 çok önemli maçımız var. Amacım takıma istikrar kazandırmak. İniş çıkışlı performansı çözmek benim işim. 4 maça çok iyi hazırlanmak zorundayız. Onlarda da iyi oyun sergileyip kazanmamız gerekiyor. Üçüncülük için güvenli alanda değiliz. Kalan maçlarda elimizden geleni yapmak zorundayız." dedi.

Norveçli teknik adam, gelecek sezonun planlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Scout ekibimiz ve başkanımızla konuşuyoruz. Ben gelmeden önce finansal durum iyi değildi. Akıllıca hareket etmeli ve doğru isimleri kadromuza katmalıyız. Getireceğimiz oyuncularda hata yapma lüksümüz yok. Oyuncuların davranış biçimi memnun edici. Büyük maçlar, derbiler bizim için sorun olmuyor. Asıl sorun istikrar. Bu 4 maç istikrar açısından karar verici olacak. Galatasaray'ı yendik ve 1 ay sonra umutsuz duruma düştük. Yine iyi bir galibiyet aldık. Bundan sonraki reaksiyonumuzun daha iyi olması lazım. Elimizdeki oyuncuları da geliştirmeliyiz çünkü iyi oyuncularımız var. Antrenmanlarda, maçlarda yaklaşımları ve davranışları çok iyi. Birbirleri için savaşan, mücadele eden takım oluşturmak istiyoruz. Böyle bir maçı kazanınca antrenmana gelmek keyifli oluyor. Herkesin yüzde 10'nü verdiğini biliyorsunuz. Böyle olunca herkesin modu yüksek oluyor. Takımda kimse kimseden üstün değil. Herkesin takım içinde eşit olduğunu, herkesin eşit seviyede olduğunu düşünen biriyim. Önümüzdeki 4 maç Avrupa hedefinin de olduğu durumda yapacakları önümüzdeki yıl için belirleyici olacak. Şimdi kutlama zamanı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok iyi bir galibiyet oldu. Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bize çok saygılı davrandılar."

Beşiktaşlı futbolcu Hadziahmetovic: 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz

Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Kadıköy'den puan almanın kolay olmadığını bildiklerini belirten Bosna Hersekli futbolcu, "Bugün bunu bilerek sahaya çıktık. Gerçekten çok iyi oynadık. Takım bugün kompakt oynadı, 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Takımın her maçta farklı bir taktikle sahaya çıktığının altını çizen Hadziahmetovic, şöyle devam etti:

"Derbi maçlar daha farklı olabiliyor, oyuncular da biraz daha motive oluyor. Gerçekten büyük maçları iyi oynadık. Ligde üçüncü olmak istiyoruz ve bu yolda devam ediyoruz."

Kendi performansı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Hadziahmetovic, "Çok çalıştım, her gün antrenmanlarda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum. Şans gelmesini bekledim. Son 2-3 maçta şans buldum ve iyi kullandım. Son haftalarda ve önümüzdeki sene daha iyi olacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon büyük maçları iyi oynadıklarının altını çizerek, "Bu sene bazı maçları iyi, bazı maçları kötü oynadık. Avrupa'da iyi maçlarımız oldu. Derbileri iyi oynadık. Bugün de iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bizim için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Geçen sezon da hemen hemen böyleydi. Geçen sezonun bir artısı kupa kazanmıştık. Tabii bunun olmaması lazım. İnişli çıkışlı maçlar yaşamamamız gerekiyor. Artık bu sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Üçüncü olup Avrupa Ligi'ne gitme hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için yarışıyoruz. Bizim için Avrupa Ligi'ne gitme yolunda önemli bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Gelecek sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Mert Günok, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Taraftarın şampiyonluk beklentisi var. Bizim de beklentimiz var. Bizim taraftarımızla bütünlüğü yaşamamız gerekiyor. Bizi iyi günde kötü günde destekliyorlar. Bazen bocaladığımız anlarda, kötü gittiğimiz anlarda dışarıdan haksız eleştiriler alabiliyoruz. Genç oyuncular da var. Onlar hakkında kötü konuşmalar oluyor. Onlar bundan olumsuz etkileniyor. Taraftarlarımızdan ricam, bu sezonun sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Gelecek sezon da daha birlik için kendi içimizde kalarak, dışarıdan gelecek etkenlere kalkan olarak şampiyonluk yolunda desteklemelerini bekliyoruz."

Derbide maç boyunca iyi savunma yaptıklarını aktaran deneyimli kaleci, "Maçtan önce ilk 11'i görenler sürprizle karşılaşmış olabilir. Masuaku'nun alışık olmadığı pozisyonda oynaması, Emrecan'ın uzun süre sakatlıktan sonra büyük bir maça bu sezonki ikinci karşılaşması olarak çıkması, beklentiler farklıydı. Onlara da teşekkür ediyorum. Paulista, Uduokhai, Emrecan, Svensson, takımın hepsi çok iyi mücadele etti. Yüksek toplarda ellerinden geleni yaptılar. Gol yememize engel oldular. Ben de her maç olduğu gibi elimden geleni yaptım. Hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmak. Güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Mert Günok, siyah-beyazlı takımda savunma tandeminin sürekli değişmesine dair bir soru üzerine, "Sürekli bir savunma tandeminin değişmesi takım için, kaleci için iyi bir şey olarak görünmez. Buna da ayak uydurmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Büyük bir takımda oynuyoruz. O yüzden kimle oynarsam oynayayım zaten elimden geleni yapacağımı biliyorum. Ama tandemin sürekli değişmesi, farklı oyuncularla oynamak kolay değil." diyerek konuşmasını tamamladı.

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Oxlade-Chamberlain

Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain de müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık." ifadelerini kullandı.

Derbi maçların her zaman önemli olduğunun altını çizen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezona da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor." diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbi galibiyetinden dolayı teknik ekip ve futbolcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir. Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir. Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun... Camiamıza saygı ve sevgilerimle."

Fenerbahçe'ye derbi mağlubiyeti sonrası Samandıra'da tepki

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Samandıra'da tepkiyle karşılandı.

Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 1-0'lık yenilgisiyle sona eren Beşiktaş derbisinin ardından Fenerbahçe kafilesi, takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ulaşan kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, otobüsü ıslıklayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç için "İstifa" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, ayrıca kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.