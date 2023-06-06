"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Devler Ligi kupası sergilendi

06 Haziran 2023, Salı 19:44
Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da sahibini bulacak UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, FedEX'in sponsorluğunda teknik direktör Volkan Demirel'in de katıldığı davette sergilendi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen organizasyona Volkan Demirel'in yanı sıra FedEx Express Güneydoğu Avrupa, İsrail ve Türkiye Yer Operasyonları Başkan Yardımcısı Eser Sezek ve FedEX Express Kıdemli Satış Müdürü İpek Baykurt Akgün katıldı.

 

Etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu ifade eden Volkan Demirel, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"UEFA Şampiyonlar Ligi armasının altında ve organizasyonunda bulunmak gurur verici. Bana geçmişi anımsatıyor. 2008'de Fenerbahçe ile çeyrek finalde Sevilla maçında bu duygunun en yükseğini yaşadığımı düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüpler arasında en büyük platform. Burada forma giymek büyük gurur, bu gurura eriştiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Bu kupada oynamak nasip oldu ama ilk defa bu kadar yakınlaştım kendisine. Çok güzel bir kupa gerçekten. Ben dokunmak için çok çalıştım, çabaladım ama bu fırsatı burada bulabildim. Teşekkür ediyorum."

Organizasyon Volkan Demirel ve kupa ile hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ev almak hayal oldu

    Hava kirliliği solunum sağlığını tehdit ediyor

    Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

    Eğitim sistemi rotasız gemi

    Yakında et de yiyemeyeceğiz

    Bonus Türk pasaportu vize kanallarını tıkadı

    Bozkurt'ta 11 köyün bağlantı yolu çöktü

    Ukrayna: 24 yerleşim yeri su altında kaldı

    Amasya'daki baraj ve göletlerde rahmet sevinci

    Washington yakınlarında düşen uçakta ölenlerin kimliği belirlendi

    Fransa'da emeklilik reformu tansiyonu düşmüyor

    Devler Ligi kupası sergilendi

    Filistin, İsrail askerlerinin kurşunuyla vefat eden 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor

    Ukrayna'da Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

    Koruma ekibinin günlük masrafı 10 milyonu geçti

    Zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak

    Dövizde çıkış sürüyor

    Kuveyt sandık başında

    Samsun'un 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?
    Genel

    Şimşek'e 5 soru
    Süleyman KÖSMENE

    Amel terazimizde ağır çeken bir söz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    3. gençlik şûrâmız
    Faruk ÇAKIR

    Başka seçenek yok!
    Necati Bilici

    Asıl kaçış günahlardan olmalı
    Cevher İLHAN

    Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefete tahammülsüzlük nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Sefahet içindeki hürriyet, şeytanın istibdadıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.