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27 NİSAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 3-1'le geçti

26 Nisan 2025, Cumartesi 22:30
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

5. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu, orta alandan sol kanatta koşu yapan Lungoyi'ye yerden pasını verdi. Lungoyi'nin penaltı noktasının solundan vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

13. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Boateng'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Fenerbahçe'nin atağında Fred, ceza sahasının dışında Ogün'ün müdahalesi sonrası yerde kaldı. Faul atışını kullanan Talisca'nın vuruşunda kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlığı kornere çeldi.

35. dakikada İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

41. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına ortasında topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

47. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasında vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can kontrol etti.

51. dakikada Fenerbahçe atağında İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına yaptığı ortada Dzeko'nun dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

56. dakikada sol kanatta topla buluşan Dzeko'nun yerden ön direğe pasında En Nesyri'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı verildi.

58. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Maxim'in ara pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun rakiplerini çalımladıktan sonra şutunda kaleci İrfan Can, gole izin vermedi.

66. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Dzeko'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında En Nesyri, kendini yere bıraktı. VAR'dan gelen uyarıyla hakem Direnç Tonusluoğlu, Viana ve En Nesyri'nin mücadelesini monitörden izlemeye çağırıldı. Hakem, yaptığı değerlendirme sonrasında penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Talisca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

69. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

72. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Oğuz Aydın'ın sağ kanattan penaltı noktasının sağına çevirdiği topta Fred, bekletmeden şutunu çekti. Savunmadan seken topa Fred bir kez daha dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

84. dakikada Tadic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En- Nesyri'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

AA

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