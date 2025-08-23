Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1'le geçti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezondaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kullanılan duran top sonrası soldan rakibinden sıyrılan Çağlar Söyüncü'nün ortasında altı pasın gerisinden Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ön direkte Duran'ın topukla şık vuruşunda top yan filelerde kaldı.

17. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Fred'in sol çizgiye pasında topla buluşan En-Nesyri, yerden sert şekilde penaltı noktası civarındaki Talisca'yı gördü. Talisca'nın gelişine şutunda top üstten auta gitti.

20. dakikada Fred'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın soluna çektikten sonra sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

22. dakikada Kocaelispor beraberliği buldu. Yay üzerinde kazanılan serbest vuruşta Petkovic, şık bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

29. dakikada Talisca'nın çok uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanını terk etti.

51. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İsmail Yüksek'in ceza yayının gerisinden şutunda savunmaya çarpan top, altı pasta Duran'ın önünde kaldı. Duran'ın kaleciyle karşı karşıya durumda sola çıkardığı topun gelişine Brown'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

55. dakikada Semedo'nun sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Brown'un ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

66. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Oğuz Aydın'ın ortasına altı pasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

75. dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Can Keleş'in yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'de sezonun ilk golü Skriniar'dan

Kocaelispor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 2 maç sonunda puanını 4'e yükseltti.

Kocaelispor karşısında 5. dakikada öne geçen Fenerbahçe'de yeni sezonun Süper Lig'deki ilk golünü Milan Skriniar kaydetti.

Çağlar Söyüncü'nün soldan ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde iyi yükselerek kafayı vuran Slovak futbolcu, takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'deki ilk golüne de imzasını attı.

Ligin ilk haftasındaki Corendon Alanyaspor maçı ertelenen Fenerbahçe, geçen hafta da Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe adına bu sezonun ilk resmi golünü ise Sofyan Amrabat atmıştı. Faslı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a karşı deplasmanda takımının tek golünü kaydeden isim olmuştu.

Archie Brown, 2. golünü attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Archie Brown, Kocaelispor karşısında skoru 2-1'e getiren isim olurken sarı-lacivertli formayla bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ettiği mücadelede ilk golü atan Brown, Kocaelispor karşısında ise Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Talisca 11'de başladığı ilk maçta gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon ilk 11'de başladığı ilk maçında skor üretti.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ettiği maçta, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 0-0 sona eren Göztepe mücadelesinde ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındaki Benfica müsabakasında oyuna sonradan giren Anderson Talisca, Kocaelispor karşısında bu sezon ilk kez ilk 11'de başladı.

Talisca, karşılaşmanın 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın ortasında kafayla topu filelere göndererek skoru 3-1'e getiren isim oldu.

Brezilyalı oyuncu 84. dakikada kenara gelirken oyuna İrfan Can Kahveci dahil oldu.

Talisca'nın golü VAR'dan döndü

Karşılaşmanın 76. dakikasında rakibinden topu kapan Sebastian Szymanski, soldan ceza sahasına giren Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu.

Bu futbolcunun kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken Anderson Talisca, boş pozisyonda kafayla fileleri havalandırarak skoru 4-1'e getirdi.

Golün ardından VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Mehmet Türkmen, Sebastian Szymanski'nin topu kaptığı pozisyonda rakibine faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

Djiku ilk kez süre aldı

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Kocaelispor maçının son bölümünde oyuna dahil olurken bu sezon ilk kez süre aldı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon oynadığı iki Feyenoord maçının yanı sıra Göztepe ve Benfica maçlarında da kadroda olmasına karşın forma giymeyen Djiku, Kocaelispor karşısında 90. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi.

"Bütün hafta buna çalışmamıza rağmen maalesef 2 golü kafa topuyla yedik"

Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, puan ya da puanlar alacaklarına inandıklarını dile getirerek "Burası zor bir deplasman. Burada bu kadar erken geriye düşerseniz planladığınız oyunu sahaya yansıtmanız zor oluyor. Bunu yaşadık ama oyunu dengelemeyi başardık. Ama Fenerbahçe önemli oyuncularının dışında fiziksel olarak da güçlü bir takım. Neredeyse bütün hava toplarını kazandılar. Bütün hafta buna çalışmamıza rağmen maalesef 2 golü kafa topuyla yedik. Bu durum oyun planımızı bozdu." ifadelerini kullandı.

Yeni bir takım olduklarını ve oyuncuların birlikte oynamaya çalıştığını dile getiren İnan, "3 oyuncu dün akşam geldi, antrenmana bile çıkamadan bugün oynattık. Stoper eksiğimiz var. Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü kurmak kolay olmayacaktı. Yine de puan alabilirdik ama olmadı, bizim için bu maç burada bitti." açıklamasını yaptı.

"Kocaelispor çok güçlü bir camia"

Oyuna sonradan giren Karol'un 5 aydır antrenman yapmadığını belirten Selçuk İnan, oyuncunun kendisine hazır olmadığını söylediğini dile getirdi.

Bu gibi durumlarda oyuncuyu dinlemek gerektiğini vurgulayan İnan, "Tabii ki oynadığı futboldan sonra 'Keşke hazır olsaydı da onunla başlasaydım.' dedim. Böyle bir maçta sahada oldu, bize yeteneklerini gösterdi. Onun adına mutluyum." diye konuştu.

Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini belirterek sözlerini sürdüren Selçuk İnan, şöyle konuştu:

"Kocaelispor çok güçlü bir camia. Hakem bazında bu durum ayrıcalık oluşturmuyor ama çok insanı üzüyorlar. Geçen sene 1. Lig'de şampiyon olmuş bir takım. Birçok oyuncu kaybettik. Zor da bir fikstürümüz var. Ama bunlar bahane değil. Oyuncularım iyi mücadele gösteriyor. Kayserispor maçı, ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç. Doğru oyunla kazanacağımızı düşünüyorum."

Duran topları problem olarak gördüğünün de altını çizen İnan, "Duruş pozisyonumuzu değiştiriyoruz, çok fazla çalışıyoruz ama oyuncularımız da bu yüzden çok üzgün. Fenerbahçe fiziksel olarak güçlü. Oynadığımız 3 takımda da forvet ve defans oyuncuları hava toplarında etkiliydi. Üstünlük kurmak kolay değil. Çalışacağız ve bu problemi düzelteceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

"İkinci yarının başından itibaren de çok pozisyon ürettik"

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in performanslarını değerlendirerek sözlerine başladı.

Maçta iki oyuncunun da takımın geneli gibi çok iyi oynadığını anlatan Mourinho, "Takım iyi oynadı, sağlam performans sergiledi. Çağlar, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 100'ünü kazandı. İsmail de çok top kazandı, kazandığı topu ileriye taşıyarak sonra da temiz oynadı. İkisi de çok iyilerdi, bundan dolayı da mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor karşısında çok fazla pozisyon ürettiklerini dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "İlk yarı 1-1 bitmeyebilirdi. Bu devrede 4-5 net pozisyon bulduk. İkinci yarının başından itibaren de çok pozisyon ürettik. 4. golden sonraki VAR protokolünü çok bilmiyorum. VAR böyle basit bir karara karışabilir mi bilmiyorum ama çok fazla pozisyon bulduk." dedi.

"Türkiye'de teknik direktör olmak daha zor"

Jose Mourinho, transferlerle ilgili soruya "Transfer pazarıyla ilgili konuşmuyorum. Bu konuda yorum yok. Ben elimde olan oyuncularla çalışıyorum." yanıtını verdi.

Ekibinin, Benfica maçının ardından Kocaelispor karşısında daha fazla pozisyon bulunmasına ilişkin de değerlendirme yapan Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü farkı oluşturan Amrabat'ın yerine İsmail'in oynaması değildi. Farkı oluşturan rakibimizin Benfica değil, Kocaelispor olmasıydı. Bunu bütün saygımla söylüyorum. Türkiye'deki ilk maçımı da yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında Sporting Lizbon ile oynamıştım. Taraftarlarının gösterdiği destek harika. Ama Benfica, Şampiyonlar Ligi takımı, Kocaelispor da geçen sene 1. Lig'deydi. Bunu da bütün saygımla söylüyorum. Benfica çok güçlü bir takım, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar, Kocaelispor da ligde kalmak için mücadele edecek."

Çalıştığı ülkelerle Türkiye'de teknik direktör olmayı karşılaştıran Mourinho, "Türkiye'de teknik direktör olmak daha zor. Çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. Çalıştığım diğer ülkelere kıyasla bu durum daha zor." yorumunu yaptı.

"Takım için herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, "Şu an büyük bir sorunum yok. Takım için herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu önemli süreçte zaten dinlenme gibi bir lüksüm de yok. Takımıma katkı sağlamak istiyorum, çok önemli bir periyottayız. O yüzden inşallah hep birlikte bu yola iyi bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mert, 3'lü ya da 4'lü formasyonların kendisi için fark etmediğini de dile getirerek "Bizim şu an ful odak noktamız Benfica maçı. Çok önemli bir maç bizim için. Kesinlikle Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Kolay olmayacak ama şunun garantisini verebilirim, tüm takım orada elinden gelenin en iyisini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Mert, sözlerini kaptan Milan Skriniar'a ilişkin şu ifadelerle tamamladı:

"Milan'ı konuşmaya gerek yok, çok büyük karakter, çok büyük oyuncu. Hepimize saha içinde yardımcı oluyor. Onunla oynamak herkes için kesinlikle büyük zevk ve tecrübe oluyor."

"Yeni bir takımız. Maalesef daha puan alamadık"

Kocaelispor'un oyuncularından Yusuf Cihat Çelik, "Öncelikle buradan büyük Kocaelispor taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta 25-30 bin, bu hafta ise harika bir deplasman tribünü. İnanılmaz desteklediler bizi." dedi.

Takımın iyi mücadele ettiği değerlenidrmesini yapan Yusuf Cihat, "Yeni bir takımız. Maalesef daha puan alamadık. Daha iyi olacağız. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız bize güveniyor. İyi çalışıyoruz, Allah'ın izniyle haftaya Kayserispor maçıyla bunun karşılığını alacağız. Yeni bir takımız. Bazı şeylerin oturması zaman alabiliyor. Sahada iyi bir mücadele var. Taktik anlayışın oturması kolay olmuyor. Duran topları daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bunları düzelttiğimiz zaman puanları alacağız." diye konuştu.