ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Galatasaray 3'te 3 yaptı

24 Ağustos 2025, Pazar 22:30
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçerek "3'te 3" yaptı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı dengeli geçti. Kayseri'nin sarı-kırmızılı temsilcisi duran toplarda ve geçiş oyunlardan pozisyon üretmeye çalıştı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı ise rakip yarı alana yerleşerek set oyunu oynadı. İki takımın da pozisyon ürettiği ilk yarıda eşitliği 36. dakikada Eren Elmalı'nın golüyle Galatasaray bozdu. Karşılaşmanın devre arasına konuk takım, 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya golle başlayan Galatasaray, 46. dakikada Eren'in kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalesinde pozisyonlar vermesine rağmen gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, 86. dakikada Victor Osimhen, 90+3. dakikada ise Leroy Sane'nin attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk 3 maçını kayıpsız geçen Galatasaray, puanını 9'a çıkardı.

Bir maçı eksik Kayseri'nin sarı-kırmızılı takımı ise bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı ve 1 puanda kaldı.

Eren'den iki gol

Eren Elmalı, attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Kayserispor ağlarını 36 ve 46. dakikalarda iki kez havalandıran Eren, müsabakaya damga vurdu.

Sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında da ağları havalandıran Eren, bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Kariyerinin en golcü sezonunu geçirmeyi henüz 3. haftada garantileyen Eren, ayrıca futbol hayatında ilk kez kafayla attığı golün sevinci yaşadı.

Osimhen bu sezon golle tanıştı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon ilk golünü attı.

Geçen sezon kiralık forma giydiği sarı-kırmızılı takımda lig maçlarında 26 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Osimhen'in bonservisi rekor bedelle alındı.

Galatasaray'da bu sezonki ikinci maçına çıkan Osimhen, 86. dakikada skoru 3-0 yapan golü atarak ilk sevincini yaşadı.

Sane, Galatasaray'daki ilk golünü attı

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sane, 90+2. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Galatasaray'daki üçüncü resmi maçına çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez tabelayı değiştirdi.

Zaniolo oyuna girdi asistini yaptı

Sarı-kırmızılı ekibin İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, oyuna girdikten 7 dakika sonra gol pası verdi.

Maça yedekler arasında başlayan Zaniolo, 79. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi. Son 2 sezonu İngiltere ve İtalya'da farklı takımlarda kiralık geçiren ve istediği performansı sergileyemeyen tecrübeli futbolcu, 86. dakikada Osimhen'in attığı golü hazırlayan oyuncu oldu.

Torreira direği geçemedi

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın şutunda top, direkten döndü.

Müsabakanın 9. dakikasında yaklaşık 25 metreden kaleyi yoklayan Torreira'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt'ın sağına uzanarak parmaklarının ucuyla dokunduğu top, yan direğe çarparak oyun alanına geldi.

Günay'dan rakiplere geçit yok

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette başrolü alan oyunculardan oldu.

Tecrübeli file bekçisi, müsabakanın 43. dakikasında Laszlo Benes'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta yakın direkte golü önledi ve takımının 1-0'lık üstünlüğü korumasını sağladı. Günay, ayrıca tecrübesiyle yaptığı doğru hamleler sonucunda bazı pozisyonları da büyümeden önledi.

Günay Güvenç, forma giydiği son 6 Süper Lig maçında rakiplerine gol izni vermedi. Geçen sezon 3 maçta kaleyi koruyan Günay, bu sezonki ilk 3 mücadelede de kalesini gole kapattı.

Osimhen-Yunus ikilisi maç içindeki tepkiyi tatlıya bağladı

Galatasaray'da Victor Osimhen ile Yunus Akgün arasında maç içinde yaşanan gerginlik, sonrasında tatlıya bağlandı.

Müsabakanın 74. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda top auta çıktı. Bu sırada pas bekleyen Osimhen genç oyuncuya tepki gösterdi. Nijeryalı oyuncunun tepkisinden Yunus'un olumsuz etkilendiği görüldü.

Maçın 79. dakikasında yerini Zaniolo'ya bırakan Yunus'un moralsizliği dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Osimhen ile Yunus saha içinde bir araya geldi. Pozisyonu konuşan Osimhen ile Yunus, tokalaşarak taraftarı selamlamaya gitti.

4000. gole 1 adım kaldı

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya 1 gol uzaklıkta.

Süper Lig'de toplam 2235 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3999. kez havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 1 gol daha atması durumunda 4000. golünü bulacak.

İlk 3 maçta 10 gol attı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 3 maçta 10 gol atarken kalesinde gol görmedi.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, bugün de Kayserispor'u 4-0 ile geçti.

İlk 3 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran "Cimbom" kalesinde gole izin vermedi.

Son 14 resmi maçı kazandı

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 14 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 14 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Bu sezon ligin ilk haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen Galatasaray, son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Söz konusu müsabakalarda 42 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Ligde son 6 deplasmanda puan kaybı yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde alan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 4 dış saha müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahada yaptığı Gaziantep FK ve Zecorner Kayserispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu süreçte 18 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

Son 8 maçta gol yemedi

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada kalesini gole kapadı.

"Cimbom", 3 Mayıs'ta 4-1 kazandığı Sivasspor maçıyla başlayan süreçte geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor, Göztepe ve Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u ise 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Bu sezon çıktığı Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük müsabakalarını 3-0 kazanan Galatasaray, Kayserispor'u da 4-0 mağlup etti.

AA

