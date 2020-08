Fenerbahçe taraftarı basketbolu biliyor

Fenerbaçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Fenerbahçe’nin bir dünya markası olduğunu belirterek, “Taraftarın ne kadar basketbolu bildiğini ve tutkulu olduklarını biliyorum. Basketbol bilgisi konusunda çok kuvvetliler” dedi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirildi. Fenerbahçe’nin herkes tarafından tanınan bir dünya markası olduğunu belirtti ve burada olmanın son derece heyecanlı olduğunu ifade etti. Kokoskov’un açıklamaları şöyle: “İlk anlarım, daha yeni geldim ve müthiş bir hava var, çok güzel. Evet, önceden milli takımlarla da geldim. Muhteşem bir şehir ve burada çok güzel tecrübelerim var. Fenerbahçe bir dünya markası. Herkesin tanıdığı bir takım. En önemlisi sağlık olması ve birlikte güzel bir şekilde çalışabilmemiz. Yeni bir takımız, çok fazla yeni katılanlarımız var. Hedefimiz, hep birlikte çalışıp güzel bir sezona başlayabilmek.

Zeljko Obradovic’le kesinlikle hep konuştuk. Benim çok iyi bir arkadaşım ve basketbol konusunda da en büyük mentörümdür. Basketbolla ilgili çok konuştuk, burasıyla ilgili fikirler ürettik. Bana her zaman buranın organizasyon ve kulüp olarak muhteşem bir yer olduğunu anlatmıştır. Hepimiz daha yeni bir araya geliyoruz. Dünyanın her yerinden oyuncular geldi. En önemlisi sağlıklı olabilmek. Hepsi sağlık kontrollerinden geçti. Hepsiyle yüz yüze yarın görüşeceğiz. Yaşayarak göreceğiz. Taraftarın ne kadar basketbolu bildiğini ve tutkulu olduklarını biliyorum. Basketbol bilgisi konusunda da çok kuvvetliler. Onlara en güzel basketbolu verebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

KOKOSKOV’a sağlık kontrolü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Sırp başantrenörün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.Detaylı kan tetkikleri yapılan Kokoskov'un, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı. Igor Kokoskov'un sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Fotoğraf: FENERBAHÇE ORG