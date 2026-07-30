ABD'de Trump'a destek yüzde 32'ye düştü

ABD'de yeni yapılan anket, genel seçmenin Başkan Donald Trump'a desteğinin yüzde 32'ye gerilediğini ortaya koydu.

Quinnipiac Üniversitesinin son anketinde, genel seçmen kitlesi içinde Trump'ın başkanlık performansını başarılı bulanların oranı yüzde 32'ye düşerken, Cumhuriyetçi seçmenin Başkan'a desteği de yüzde 76'ya geriledi. Ankete katılanların çoğu, enerji maliyetlerini artıran ve 18 ABD askerinin ölümüne yol açan ABD-İran çatışmalarının devam etmesinden duydukları "memnuniyetsizliği" vurguladı. Katılımcıların yüzde 54'ü, ABD'nin İran'la yaptığı savaşı "kazanamadığı", yüzde 36'lık bir kesim ise "kazandığı" görüşünü ifade etti. Savaş konusunda görüş bildirenlerin yüzde 66'sı, çatışmaların "sağladığı faydaya değmediğini" söyledi. Ayrıca ankette, Trump'ın göçmen politikasını doğru bulmayanların oranı yüzde 57 olurken, ekonomi ve dış politika konularında da bu oranın yüzde 62'ye çıktığı görüldü. Üniversitenin 24 Haziran'da yaptığı ankette Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 85'i, Trump'ın başkanlık görevini yürütme biçimini desteklemişti. ABD televizyon kanalı CNN'in yakın zamanda yaptığı ankette ise Trump'ın ikinci dönem başkanlık görevindeki performansından memnun olan genel seçmen oranı yüzde 34 civarında kaydedilmişti. AA

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