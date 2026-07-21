"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2026 SALI - YIL: 57

İspanya kazandı, mazlumlar sevindi

21 Temmuz 2026, Salı
2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya’nın Arjantin karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet ve şampiyonluk, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda memnuniyetle karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York/New Jersey Stadı’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz tamamlanan müsabakada İspanya, uzatma bölümünün 106’ncı dakikasında Ferran Torres’in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti. İspanya böylece 2010’un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nı kazandı.

İspanya’nın şampiyonluğu kendi ülkesinin yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’da da coşkuyla kutlandı. Filistinlilerin İspanya’ya yönelik ilgisinde Madrid yönetiminin Filistin meselesindeki tutumu etkili oldu. İspanya, Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni resmen tanırken, sonraki süreçte Gazze’deki saldırılara karşı uluslararası baskının artırılmasını isteyen ülkelerin başında yer aldı.

Ekranların çevresinde toplandılar

Gazze’de devam eden elektrik ve internet kesintileri sebebiyle karşılaşmayı evlerinde takip edemeyen çok sayıda Filistinli, kafelerde, sokaklarda ve meydanlarda kurulan ekranların çevresinde toplandı. Maçı büyük bir heyecanla izleyen Gazzeliler, İspanya’nın golünün ardından sevinç gösterilerinde bulundu. Son düdükle birlikte sokaklara çıkan Filistinliler, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde İspanya’nın şampiyonluğunu kutladı. Bazı Filistinliler İspanya bayrakları taşırken, çocukların da kutlamalara katıldığı görüldü.

Barış ve dayanışma mesajı

Maçı takip eden Gazzeli Numan Abdullah, İspanya’nın uzun yıllardır Filistin halkını desteklediğini belirterek, bu sebeple finalde İspanya’yı desteklemek için bir araya geldiklerini söyledi. Filistin halkının barış isteyen bir halk olduğunu vurgulayan Abdullah, vermek istedikleri mesajın “barış, dayanışma ve kendilerine destek veren halklarla birlik” olduğunu ifade etti. Hani Ebu Zerk de İsrail’in sürdürdüğü saldırılar, yıkım ve ağır yaşam şartlarına rağmen Dünya Kupası finalinin Gazzelilere kısa süreli de olsa moral verdiğini dile getirdi. Gazze ve Filistin’e destek veren ülke ve kişilerin yanında olduklarını belirten Ebu Zerk, İspanyol futbolcu Lamine Yamal’ın Filistin’e verdiği desteğin Gazzeliler tarafından takdirle karşılandığını ve bu sebeple çok sayıda kişinin finalde Yamal ile İspanya’yı desteklediğini kaydetti. Gazze - aa

Yamal, Filistin bayrağı açmıştı

İspanya Millî Takımı'nın yıldız oyuncularından Lamine Yamal da Filistin'e verdiği destekle öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Yamal, 11 Mayıs'ta Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu kutlamalarında üstü açık takım otobüsünde Filistin bayrağını dalgalandırmış, bu hareketi Filistinliler ve dünyanın birçok yerindeki futbolsever tarafından takdirle karşılanmıştı. Daha sonra Filistin Futbol Federasyonu da genç futbolcuya teşekkür mesajı yayınlamıştı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasında

    ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı

    Altı ayda faize 1,5 trilyon lira

    YKS sonuçları yarın açıklanacak

    Meteorolojiden sıcaklık uyarısı

    Çinli Zuo da İslâm’ı seçti

    İspanya kazandı, mazlumlar sevindi

    Kıbrıs Türkiye'nin milli meselesidir

    İtalya'da bazı yerlerde aşırı sıcak hava, bazı bölgelerde dolu yağışı

    Orta Doğu’da gerilimi düşürün

    Türkiye ekonomisi Hürmüz kıskacında

    Gazze Şeridi'nin "İsrail toprağı" olduğunu iddia etti

    Emekli göçünde İstanbul zirvede

    Arjantin karıştı: 15 kişi gözaltına alındı

    New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu bir savaş suçlusu

    Avrupa Gazze’yi unutmadı

    Tahran'da 500 kamu kurumunun elektriği, 'tüketim kotası'nı aştıkları için kesildi

    Arjantin karşısında adeta tek kale oynayan İspanya 2026 Dünya Kupası'nın sahibi oldu

    Amerika’da İslâm’a ve Müslümanlara ilgi artıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    YKS sonuçları yarın açıklanacak
    Genel

    Kıbrıs Türkiye'nin milli meselesidir
    Genel

    Gerçekler ancak bu kadar çarpıtılabilir! - Haber7’nin Yeni Asya Hakkındaki Gerçek Dışı İthamlarına Cevap ve Düzeltme
    Genel

    Altı ayda faize 1,5 trilyon lira
    Genel

    ABD, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlattı
    Genel

    Meteorolojiden sıcaklık uyarısı
    Genel

    İspanya kazandı, mazlumlar sevindi
    Genel

    Çinli Zuo da İslâm’ı seçti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze’de sağlık sistemi çökme noktasında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.