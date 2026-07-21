İspanya kazandı, mazlumlar sevindi

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya’nın Arjantin karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet ve şampiyonluk, Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda memnuniyetle karşılandı.

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, ABD’nin New Jersey eyaletindeki New York/New Jersey Stadı’nda karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz tamamlanan müsabakada İspanya, uzatma bölümünün 106’ncı dakikasında Ferran Torres’in kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti. İspanya böylece 2010’un ardından tarihinde ikinci kez Dünya Kupası’nı kazandı.

İspanya’nın şampiyonluğu kendi ülkesinin yanı sıra Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’da da coşkuyla kutlandı. Filistinlilerin İspanya’ya yönelik ilgisinde Madrid yönetiminin Filistin meselesindeki tutumu etkili oldu. İspanya, Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni resmen tanırken, sonraki süreçte Gazze’deki saldırılara karşı uluslararası baskının artırılmasını isteyen ülkelerin başında yer aldı.

Ekranların çevresinde toplandılar

Gazze’de devam eden elektrik ve internet kesintileri sebebiyle karşılaşmayı evlerinde takip edemeyen çok sayıda Filistinli, kafelerde, sokaklarda ve meydanlarda kurulan ekranların çevresinde toplandı. Maçı büyük bir heyecanla izleyen Gazzeliler, İspanya’nın golünün ardından sevinç gösterilerinde bulundu. Son düdükle birlikte sokaklara çıkan Filistinliler, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde İspanya’nın şampiyonluğunu kutladı. Bazı Filistinliler İspanya bayrakları taşırken, çocukların da kutlamalara katıldığı görüldü.

Barış ve dayanışma mesajı

Maçı takip eden Gazzeli Numan Abdullah, İspanya’nın uzun yıllardır Filistin halkını desteklediğini belirterek, bu sebeple finalde İspanya’yı desteklemek için bir araya geldiklerini söyledi. Filistin halkının barış isteyen bir halk olduğunu vurgulayan Abdullah, vermek istedikleri mesajın “barış, dayanışma ve kendilerine destek veren halklarla birlik” olduğunu ifade etti. Hani Ebu Zerk de İsrail’in sürdürdüğü saldırılar, yıkım ve ağır yaşam şartlarına rağmen Dünya Kupası finalinin Gazzelilere kısa süreli de olsa moral verdiğini dile getirdi. Gazze ve Filistin’e destek veren ülke ve kişilerin yanında olduklarını belirten Ebu Zerk, İspanyol futbolcu Lamine Yamal’ın Filistin’e verdiği desteğin Gazzeliler tarafından takdirle karşılandığını ve bu sebeple çok sayıda kişinin finalde Yamal ile İspanya’yı desteklediğini kaydetti. Gazze - aa

Yamal, Filistin bayrağı açmıştı

İspanya Millî Takımı'nın yıldız oyuncularından Lamine Yamal da Filistin'e verdiği destekle öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Yamal, 11 Mayıs'ta Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu kutlamalarında üstü açık takım otobüsünde Filistin bayrağını dalgalandırmış, bu hareketi Filistinliler ve dünyanın birçok yerindeki futbolsever tarafından takdirle karşılanmıştı. Daha sonra Filistin Futbol Federasyonu da genç futbolcuya teşekkür mesajı yayınlamıştı.

Haber Merkezi