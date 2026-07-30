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30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Hac kayıtlarında ilk gün

30 Temmuz 2026, Perşembe 11:16
Mübarek topraklara gidecek 84 bin 942 hacı adayı için kesin kayıt süreci bugün e-Devlet üzerinden başladı. 18 Ağustos’a kadar sürecek kayıtlar öncesinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, adaylara pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Bu yıl gerçekleştirilen hac kurasına ülke genelinde 1 milyon 878 binin üzerinde kişi katılım sağladı. Yapılan kura çekimi sonucunda Türkiye’den toplam 84 bin 942 kişinin mukaddes topraklara giderek hac ibadetini eda edeceği bildirildi. Planlanan takvime göre gidişler 17 Nisan - 11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yurda dönüşler ise 20 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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