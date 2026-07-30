Samsun’da okuma programı

Samsun Yeni Asya Temsilciliğinde, 11-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında Orta Karadeniz Yeni Asya okuyucularına yönelik yetişkinler Risale-i Nur okuma programı gerçekleştirildi. On üçüncüsü düzenlenen programa Çorum, Tokat, Kırıkkale ile çevre il ve ilçelerden yaklaşık 25 kişi katıldı.

Program boyunca şahsî Risale-i Nur okumaları, müzakereli dersler, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti, Cevşen okumaları ve çeşitli sosyal faaliyetler yapıldı. Program; uhuvvet, muhabbet, tesanüd ve müdavele-i efkâr ve farklı konuların müzakeresiyle şevke medar oldu. Katılanlar memnuniyetlerini ifade ettiler. Program çevre ziyaretleri ve farklı faaliyetler ile zengin bir muhteva ile devam etti. Program kapsamında çevre gezileri düzenlenirken, Samsun Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği de ziyaret edildi. Samsun-Yeni Asya

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.