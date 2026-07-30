"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

30 Temmuz 2026, Perşembe 11:40
Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru güneydeki Kumamoto eyaletinde önceki gün yaşanan depreme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Depremde ölenlerin sayısının 28'e yükseldiğini bildiren Kihara, depremin ardından yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının "gerçekten zamana karşı bir yarış gibi" sürdüğünü belirtti.

Sarsıntının bölgede üretim tesisi bulunan küresel şirketlere yönelik etkisine değinen Kihara, "Bölgede birçok büyük yarı iletken, elektronik bileşen ve otomotiv şirketi bulunuyor ve hasarın boyutunu değerlendiriyoruz. Şu anda yerel ekonomi üzerindeki etki hakkında kesin bir yargıya varmak zor." ifadelerini kullandı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre Kumamoto Eyalet Valiliği de deprem sonrası halen 10 bin kişinin tahliye merkezlerinde barındığını, 23 bin hanenin elektriğinin olmadığını ve 75 bin evin suyunun kesildiğini açıkladı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Uki ve Hikawa bölgelerinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de deprem meydana gelmişti.

10 kilometre derinlikte kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yangınlar, yol ve köprü çökmeleri dahil eyalet genelinde geniş çaplı hasara yol açmıştı.

Kumamoto eyaletinde Nisan 2016’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 277 kişi ölmüştü.

Dünyada deprem riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya, volkanlar ve okyanus çukurlarından oluşan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

    ABD'de Trump'a destek yüzde 32'ye düştü

    YKS’de tercih maratonu başladı

    Hac kayıtlarında ilk gün

    Pep Guardiola, Filistinli çocukları ağırladı

    Çocuklara küresel koruma

    Sanayici hukuk ve ekonomik güven istiyor

    ABD dışında üretilen robotları ''ulusal güvenlik riski'' listesine eklediler

    Türkiye'nin 7 şehrinde çıkan orman yangınlarında son durum?

    Japonya'daki depremde ölü sayısı 13'e yükseldi

    BMW 8 bin kişiyi işten çıkaracak

    OpenAI: Güvenlik ihlaliyle sonuçlanan testte başka hizmetler de etkilendi

    Fransa tarihinin en büyük yangın sezonu

    YKS tercih işlemleri başladı - 10 Ağustos'a kadar sürecek

    Üsküdar Belediyesine operasyon: Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı

    İstanbul-TEM Otoyolu'nda midibüs devrildi: 13 kişi yaralandı

    Mescid-i Aksa bizimdir

    Vergilerimizi israf etmeyin

    Borçlanma faizinde yılın rekoru

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Sanayici hukuk ve ekonomik güven istiyor
    Genel

    Pep Guardiola, Filistinli çocukları ağırladı
    Genel

    YKS’de tercih maratonu başladı
    Genel

    Hac kayıtlarında ilk gün
    Genel

    Japonya'daki depremde ölenlerin sayısı 28'e yükseldi
    Genel

    Samsun’da okuma programı
    Genel

    ABD'de Trump'a destek yüzde 32'ye düştü
    Genel

    Çocuklara küresel koruma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.